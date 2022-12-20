懷孕38周「寶寶破3.4kg」該催生！婆婆勸退1句　婦產科醫傻眼了

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懷孕38周「寶寶破3.4kg」該催生！婆婆勸退1句　蘇怡寧傻眼了

▲產檢驚現寶寶缺右手！高血糖孕婦不忌口忍痛引產5月畸胎。（圖／院方提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／院方提供）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人妻在孕期時，最怕碰到狂下指導棋的長輩，重點是不少過時或錯誤的觀念，都被奉為圭臬。婦產科名醫蘇怡寧表示，昨日他建議一位懷孕38周的媽媽，擇日來催生，然而婆婆1句勸退的話，讓他傻眼不已，不禁感慨「人生好難。」

蘇怡寧在臉書提到，昨天有一位媽咪看門診，懷孕38周多了，寶寶預估已超過3400克，眼看媽咪身材嬌小，他和對方討論後建議，可以考慮找一天來催生。

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沒想到，這位孕媽無奈表示，「婆婆說催生不好啦，會剖腹，叫我再等等。」這番話讓蘇怡寧哭笑不得，苦笑直呼「我們就是怕妳寶寶太大生不出來，最後要剖腹產，所以才要叫妳考慮催生啊！人生好難！」

▲他建議該名孕婦，可以考慮催生。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧愛碎碎念）

▲他建議該名孕婦，可以考慮催生。（圖／翻攝自臉書／蘇怡寧愛碎碎念）

對此，不少人妻心有戚戚焉，紛紛感慨「我婆婆在我生產前，拚命打電話說打無痛會生不出來」、「重點就是，婆婆不要自己無知害了媳婦」、「我兩胎都41周去催生」、「笑死，這些婆婆媽媽自以為都比醫生還專業」、「又是一個可怕的婆婆傳說」。

也有過來人分享經驗談，「還好兩邊家人都要我聽醫師的建議去催生，才免去了小孩頭圍太大，可能吃全餐的後果。有人說催生比較痛，其實我都沒什麼感覺，因為除了投催生藥物外，當下連減痛分娩的針都直接一併埋好了，整個產程都沒什麼感覺疼痛。

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