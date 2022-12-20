北韓才嗆聲！美國出動B-52轟炸機、F-22戰機　聯合南韓空中軍演

▲美國空軍F-22猛禽匿蹤戰機在日本沖繩嘉手納空軍基地跑道滑行。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓今（20）譴責日本新版安保戰略，同時北韓領導人金正恩胞妹金與正更暗示，北韓接下來將以正常角度發射洲際彈道飛彈。就在北韓發表上述言論不久後，美國空軍出動B-52戰略轟炸機與F-22匿蹤戰機升空，與南韓F-35A匿蹤戰機、F-15K戰機進行空中聯合軍演，這也是美韓對北韓的最新武力展示。

綜合路透、韓聯社報導，美韓軍方這次是在南韓濟州島西南部防空識別區舉行聯合軍演，目前駐紮在日本沖繩的美國F-22猛禽第五代匿蹤戰機的參與，是自2018年5月在南韓舉行聯合演習以來首次。

南韓國防部表示，此次訓練有助增強聯軍之間的互操控性，同時加強作戰能力，而美方此次部署B-52戰略轟炸機與F-22匿蹤戰機是為了加強美國延伸威懾的可信度。延伸威懾指的是美國承諾使用包括核武在內的全面軍事能力來捍衛盟友。

▲南韓空軍F-35A匿蹤戰機2022年3月25日在基地表演大象漫步。（示意圖／達志影像／美聯社）

南韓軍方表示，北韓18日發射的是中程彈道飛彈，但北韓宣稱，此次發射是偵察衛星開發工作的一部分。南韓聯合參謀本部發言人拒絕討論北韓再度進行洲際飛彈試射的任何跡象或可能性，但表示正監測北韓核武與飛彈活動。

此前，北韓核武被質疑因為技術不足，研發的洲際彈道飛彈若使用正常角度而非高角度發射，根本很難進入大氣層。金與正20日透過《朝中社》發表談話時嗆聲，「是否能夠突破大氣層，你們很快就會知道了。」暗示北韓近日將會以正常角度發射洲際彈道飛彈。

金與正直言，這些所謂的專家想要用「高角度」的荒謬理論來貶低北韓的戰略武器能力，但北韓很快就能證明給他們看。根據報導，洲際彈道飛彈的正常發射角度為30至45度。她還直嗆，「你們最好少說些廢話，自己好好反省。」

被酸核武爛！金與正嗆「試試看就知道」 暗示近日再發射飛彈

▼北韓勞動黨副部長金與正。（圖／達志影像／美聯社）