　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

胡忠信警告：蘇揆不下台民進黨2024不用選　曝看好鄭文燦接閣揆

▲▼蘇貞昌17日出席「《做伙來呷飯》國產米食明星大挑戰」 。（圖／行政院提供）

▲民進黨九合一選舉大敗，外界也出現認為蘇貞昌應該下台的聲音。（圖／行政院提供）

記者江采蓁／綜合報導

這次九合一大選民進黨遭遇史無前例的潰敗，牽動2024總統保衛戰，黨內希望改革的聲音不斷，總統蔡英文雖在第一時間辭去黨主席，但也有部分人士認為行政院長蘇貞昌應該下台負責。對此，政論家胡忠信指出，蘇貞昌積極運作、拒絕下台，明年2月立法院開議，還是由蘇貞昌做施政報告，他斷言，「果真如此，2024不管誰代表民進黨爭取總統大位，民進黨都不用選了。」

胡忠信認為，蘇貞昌遲遲不為敗選辭職下台，首當其衝就是正在補選台北市立委的吳怡農，目前吳怡農的氣勢很弱，民進黨中央提供的輔選強度遠不及陳時中選市長，吳怡農所提「松機遷建」的政見根本就是老梗也吸引不到選票，對比國敏黨對手王鴻薇趁勢猛攻，情勢對民進黨相當不利。

此外，胡忠信表示，12月15日立法院決定延會到明年1月13日，跨過1月8日的台北市立委補選，即使蔡英文想叫蘇貞昌下台來搶救吳怡農的選情，恐怕也來不及。他推測，1月13日立院會期結束後，也許當天，也許下周一的1月16日，如果蔡英文有意願的話，蘇內閣即可總辭，但他發現，蘇貞昌積極運作、拒絕下台，甚至放出「蘇貞昌留任院長、鄭文燦出任副院長」的風向，而最新消息顯示蔡英文尚未決定是否讓蘇在立院本會期結束後下台，明年2月立法院開議後，也還是由蘇貞昌做施政報告。種種跡象讓胡忠信斷言，「2024年，不管誰代表民進黨爭取總統大位，民進黨都不用選了。」

胡忠信指出，如果蘇貞昌繼續留任到2月立院新會期，3月黨內就要開始安排初選，「那可以確定這次民進黨流失掉的年輕選票，2024也不會再回來。」他分析，蔡英文目前可以用來接替蘇貞昌出任行政院長的人選只有桃園市長鄭文燦，因為前副總統陳建仁不可能，沒有擔任過副總統的人再回頭當行政院長；前交通部長林佳龍也不可能，因為正國會已經有游錫堃擔任立法院長，如果林佳龍再出任行政院長，等於正國會「整碗捧走」。

因此，胡忠信認為，鄭文燦是蔡英文信得過的人，又有新潮流的淵源，由鄭文燦出任行政院長，可以得到英系與新潮流的支持，也可以制衡副總統賴清德。他分析，先前鄭文燦的台大論文被撤銷，其實影響不大，鄭文燦的論文就是引用大陸資料未註明出處，台大方面也過度解讀，但他也表示，蘇貞昌下不下台，還是要由蔡英文決定，而蔡英文正在觀察各方的互動，像「鄭文燦出任行政院副院長」的消息首次出現，就反映出各方的角力。

胡忠信最後指出，自己仍看好鄭文燦在明年2月立法院開議前，接任行政院長，因為蔡英文總要兌現她在選後所說的「期盼中壯世代共同扛起責任，團結一致為國」，他強調，「『世代交替』不能說說而已，蔡總統應該言而有信。」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
劉畊宏出車禍！　開到翻車了
快訊／魔獸坐板凳！　上半場24分鐘全沒上
快訊／新莊阿嬤蹲地倒水　遭鄰居開車撞死
快訊／疫情在反彈！　下波高峰落在2大時間點
200元「人人有獎」　只到今晚快領來用
義交被撞飛7m慘死　司機辯：玻璃起霧沒看到
獨／「我爸副市長！」男遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林穎孟1圖對比高虹安　認同柯文哲「違反比例原則」：是我早被羈押

賴清德2024民調輸9.7百分點　前綠委分析：這是很嚴重的警訊

南方澳跨港大橋斷裂今順利通車　蔡英文感謝蘇貞昌積極復原重建

胡忠信警告：蘇揆不下台民進黨2024不用選　曝看好「這人」接閣揆

熊好券2.0終極加碼「人人有獎」　議員憂「超出預算」變蔣萬安背鍋

批柯市府衝熊好券預算執行率　徐弘庭：但超支機率不大

北市啟動「街友避寒所」無入住條件　社會局夜訪北車、艋舺公園勸導

快訊／徐巧芯宣告「殲滅1側翼」！　粉專真的掰了

「副市長去可能是個代表」　林奕華幫彭振聲緩頰：重點是交接內容

他喊「高虹安100％被起訴」　分析背後盤算：要一屍三命

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

林穎孟1圖對比高虹安　認同柯文哲「違反比例原則」：是我早被羈押

賴清德2024民調輸9.7百分點　前綠委分析：這是很嚴重的警訊

南方澳跨港大橋斷裂今順利通車　蔡英文感謝蘇貞昌積極復原重建

胡忠信警告：蘇揆不下台民進黨2024不用選　曝看好「這人」接閣揆

熊好券2.0終極加碼「人人有獎」　議員憂「超出預算」變蔣萬安背鍋

批柯市府衝熊好券預算執行率　徐弘庭：但超支機率不大

北市啟動「街友避寒所」無入住條件　社會局夜訪北車、艋舺公園勸導

快訊／徐巧芯宣告「殲滅1側翼」！　粉專真的掰了

「副市長去可能是個代表」　林奕華幫彭振聲緩頰：重點是交接內容

他喊「高虹安100％被起訴」　分析背後盤算：要一屍三命

OPEN變「愛的破將」引飛安疑慮　國際航空站回應了：已回報民航局

德國老公繞半個地球追愛　「聲音療癒師」張惜音披婚紗

遭指「把鳳梨酥當冷凍水餃申請」　食藥署提「關鍵要點」斥假訊息

「舌頭折成豆腐干」臘腸狗長度超驚人　飼主笑：怎麼都不會醒

《英雄聯盟》PSG宣布新賽季陣容　中路ubao加入、網喊：宣傳片超有料

「感情陷下去了」夫陪10年女友人看房撐傘　妻怒告吞敗理由曝

世新女神「彎腰倒奶」力挺阿根廷！　老司機都暈了：這球我攔不住

劉畊宏卡達翻車！　陸網歪樓「原來是真的翻車」…富豪車主笑比賠償金

4款精緻美味「春節伴手禮」迎兔年　從小孩送到長輩都適合

快訊／魔獸3連戰最終戰又休兵？　上半場24分鐘全沒上

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

政治熱門新聞

快訊／徐巧芯宣告「殲滅1側翼」！　粉專真的掰了

吳怡農妻子照片曝光！身分是舞蹈老師

他喊「高虹安100％被起訴」　分析背後盤算：要一屍三命

挺高虹安熱心民眾4人組身分曝　四叉貓：自己人

如何讓綠營放過高虹安？翟本喬：找這人當副市長

賴清德民調為何輸給侯友宜？　媒體人分析背後關鍵

高虹安60萬交保後首PO　「抱著感恩的心」許一願望

胡忠信：蘇揆不下台2024不用選　看好「這人」接任

快訊／兵役延長將定案？蘇貞昌：會即時向國人報告

「我投資台灣」！王鴻薇證實坐擁台北、林口3房

北市啟動「街友避寒所」無入住條件

侯友宜罕見連請5天假！　新北市府：市長私人行程

吳釗燮：中國恐積極準備攻台　鼓勵瑞士更中立

不甩王鴻薇要求辯論　吳怡農：沒有政見從哪開始？

更多熱門

相關新聞

南方澳跨港大橋斷裂今順利通車　蔡英文感謝蘇貞昌積極復原重建

南方澳跨港大橋斷裂今順利通車　蔡英文感謝蘇貞昌積極復原重建

南方澳跨港大橋重建工程18日正式通車啟用，總統蔡英文18日表示，2019年南方澳跨港大橋斷裂崩塌，造成人員傷亡，也對當地交通、經濟和觀光造成影響，而當時行政院長蘇貞昌帶領的團隊，積極協助災後復原，也投入重建的工作。

賴清德民調為何輸給侯友宜？　媒體人分析背後關鍵

賴清德民調為何輸給侯友宜？　媒體人分析背後關鍵

跟蔡英文互動冷？　蘇貞昌：我們的辛苦彼此最清楚

跟蔡英文互動冷？　蘇貞昌：我們的辛苦彼此最清楚

民進黨要調整「抗中保台」論述？　蘇貞昌：質疑的才是奇怪

民進黨要調整「抗中保台」論述？　蘇貞昌：質疑的才是奇怪

2024民調賴清德輸侯友宜 　陳其邁說話了

2024民調賴清德輸侯友宜 　陳其邁說話了

關鍵字：

胡忠信蘇貞昌蔡英文鄭文燦民進黨行政院長

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

季芹峇厘島脫了！

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面