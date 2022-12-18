胡忠信警告：蘇揆不下台民進黨2024不用選　曝看好「這人」接閣揆

▲民進黨九合一選舉大敗，外界也出現認為蘇貞昌應該下台的聲音。（圖／行政院提供）

記者江采蓁／綜合報導

這次九合一大選民進黨遭遇史無前例的潰敗，牽動2024總統保衛戰，黨內希望改革的聲音不斷，總統蔡英文雖在第一時間辭去黨主席，但也有部分人士認為行政院長蘇貞昌應該下台負責。對此，政論家胡忠信指出，蘇貞昌積極運作、拒絕下台，明年2月立法院開議，還是由蘇貞昌做施政報告，他斷言，「果真如此，2024不管誰代表民進黨爭取總統大位，民進黨都不用選了。」

胡忠信認為，蘇貞昌遲遲不為敗選辭職下台，首當其衝就是正在補選台北市立委的吳怡農，目前吳怡農的氣勢很弱，民進黨中央提供的輔選強度遠不及陳時中選市長，吳怡農所提「松機遷建」的政見根本就是老梗也吸引不到選票，對比國敏黨對手王鴻薇趁勢猛攻，情勢對民進黨相當不利。

此外，胡忠信表示，12月15日立法院決定延會到明年1月13日，跨過1月8日的台北市立委補選，即使蔡英文想叫蘇貞昌下台來搶救吳怡農的選情，恐怕也來不及。他推測，1月13日立院會期結束後，也許當天，也許下周一的1月16日，如果蔡英文有意願的話，蘇內閣即可總辭，但他發現，蘇貞昌積極運作、拒絕下台，甚至放出「蘇貞昌留任院長、鄭文燦出任副院長」的風向，而最新消息顯示蔡英文尚未決定是否讓蘇在立院本會期結束後下台，明年2月立法院開議後，也還是由蘇貞昌做施政報告。種種跡象讓胡忠信斷言，「2024年，不管誰代表民進黨爭取總統大位，民進黨都不用選了。」

胡忠信指出，如果蘇貞昌繼續留任到2月立院新會期，3月黨內就要開始安排初選，「那可以確定這次民進黨流失掉的年輕選票，2024也不會再回來。」他分析，蔡英文目前可以用來接替蘇貞昌出任行政院長的人選只有桃園市長鄭文燦，因為前副總統陳建仁不可能，沒有擔任過副總統的人再回頭當行政院長；前交通部長林佳龍也不可能，因為正國會已經有游錫堃擔任立法院長，如果林佳龍再出任行政院長，等於正國會「整碗捧走」。

因此，胡忠信認為，鄭文燦是蔡英文信得過的人，又有新潮流的淵源，由鄭文燦出任行政院長，可以得到英系與新潮流的支持，也可以制衡副總統賴清德。他分析，先前鄭文燦的台大論文被撤銷，其實影響不大，鄭文燦的論文就是引用大陸資料未註明出處，台大方面也過度解讀，但他也表示，蘇貞昌下不下台，還是要由蔡英文決定，而蔡英文正在觀察各方的互動，像「鄭文燦出任行政院副院長」的消息首次出現，就反映出各方的角力。

胡忠信最後指出，自己仍看好鄭文燦在明年2月立法院開議前，接任行政院長，因為蔡英文總要兌現她在選後所說的「期盼中壯世代共同扛起責任，團結一致為國」，他強調，「『世代交替』不能說說而已，蔡總統應該言而有信。」