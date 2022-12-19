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陸疫情升溫釀台灣特定感冒藥缺貨　指揮中心：監測搶藥狀況

▲▼行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

▲行政院長蘇貞昌召開擴大防疫會議。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

行政院長蘇貞昌19日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形及評估、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論。會中指揮中心表示，隨中國疫情升溫，國內特定品牌感冒藥出現缺貨和叫貨困難的狀況，也有部分民眾買藥寄至國外，政府除了確保國內藥物儲量，也會持續監測搶藥狀況是否有擴大。

指揮中心在會中表示，鄰近國家中，中國疫情持續，自13日起中國官方停止公布無症狀感染者數據，而根據相關報導，中國多地感冒、退燒藥及中醫藥短缺，醫院發燒門診就醫人數遽增，醫護及工作人員感染情形增加，北京近日年長者感染後併發慢性病死亡數增加，已出現殯儀館遺體不及火化等情形，推測中國之感染者數及死亡數有明顯低估之狀況。

指揮中心表示，隨中國疫情升溫，國內特定品牌感冒藥出現缺貨和叫貨困難的狀況，也有部分民眾買藥寄至國外，政府除了確保國內藥物儲量，也會持續監測搶藥狀況是否有擴大。

在邊境方面，指揮中心指出，10日起已取消入境人數上限，最近一週入境人數為156,844人次，較前一週增加8.5%，預計寒假出國人數較多，推估農曆春節結束當週返國/入境人數將增至18.8萬人次，而最近一週自中國入境5,663人次（占總入境人數3.6%），農曆春節前一週訂票人數已增至10,166人次。

此外，交通部表示，中國自本月起因防疫及機場量能限制上海浦東載客航班為每週7班，並可依需求加開單向由上海浦東往桃園航班。整體而言除部分尖峰時段航班乘載率較高外，經統計自本週起至農曆年後從中國返國的航班尚有機位，訂位率介於3到6成之間。

對此，蘇貞昌在會中表示，自放寬及取消入境人數上限後，外交部領事事務局以及中、南、東部或雲嘉南辦事處等申辦護照處所近期皆有相當人潮，國人出境人數也逐漸提升，預計在年底節慶後以及明年1月農曆年節後，入境人數將有較大幅度的提升，尤其在鄰近的中國疫情之際，請指揮中心持續密切監測，並請於入出境關卡加派人手，加強全程多元廣泛宣導與衛教。

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