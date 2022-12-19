大陸政策急轉　專家全改口：只有將新冠降級才有助經濟復甦

▲大陸防疫政策急轉彎，致感染數激增。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸防疫政策急轉彎，一眾大陸專家也跟著一夜改口指病毒不可怕。據陸媒《健康時報》報導，多名專家表示，「總躲著新冠不是辦法。如今Omicron毒株的危害性已大大降低，感染者一般一周左右就能轉陰，我們只有將新冠像流感一樣管理，才能真正助力各行各業安全有序恢復動力，讓所有人盡快回到正常的工作生活狀態。」

近段時間，北京市新冠陽性感染者明顯增加，疫情快速擴散蔓延的趨勢仍然存在。大量無症狀感染者或輕型病例居家康復，一些行業也因有陽性病例、核酸檢測「十混一」陽性、顧客稀少等問題，一度陷入半停擺狀態。

北京大學法學院教授、衛生法學專家孫東東表示，到12月14日，「新十條」落地實施已整整一周時間。按病毒代謝規律，大約在12月21日以後，北京感染數量可能會有所減少。隨著越來越多的民眾對病毒有了「親身體會」，對Omicron的認識也越來越準確，囤藥和醫療擠兌現象會隨之逐漸緩解。

孫東東表示，但目前確實存在部分用人單位對感染問題反應過度、自行加碼的情況，也存在部分員工由於害怕感染而不願復工的現象，這阻礙了大家回歸正常生活，「從現實情況來看，我們應科學認識Omicron變異株，雖然感染後個體差異較大，每個人症狀輕重有所不同，但基本都是上呼吸道感染，不會帶來肺部損傷。因此，我們應該按季節性流感來對待它，將新冠降類管理提上日程。」

武漢大學公共衛生學院教授譚曉東也表示，政策會有一個過渡期，預計明年1月，新冠將回歸乙類傳染病管理。未來，Omicron的管理要向流感等其他冬季傳染病管理看齊。總因為個別人陽性，導致全體、乃至全社會正常運行受影響，這與民眾所期望的社會活力及政策優化目的是相悖的。