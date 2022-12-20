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大陸 大陸焦點 特派現場

陸傳醫院太平間屍體爆滿！　官方公布「新增死亡5例」均在北京

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

▲大陸醫療系統超負荷運轉。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸防疫鬆綁後傳出死亡病患激增，不過官方今（20）早發布通報稱，19日新增本土確診個案2656例，新增死亡病例5例，均為在北京。

據大陸國家衛健委通報，19日新增確診病例2722例，本土個案佔2656例，分別是廣東1075例、北京456例、重慶189例、江西137例、福建125例、湖南115例、上海106例、四川93例、雲南85例、浙江47例、天津45例、河南45例、山東32例、陝西26例、內蒙古21例、黑龍江17例、山西13例、河北12例、吉林5例、江蘇4例、海南4例、廣西3例、貴州1例。

通報指出，19日新增死亡病例5例，均為本土病例，在北京。截至12月19日24時，現有確診病例3萬5976例，其中重症病例276例；累計治癒出院病例34萬1902例；累計死亡病例5242例；累計報告確診病例38萬3175例，現有疑似病例19例。

然而大陸多地醫療系統如今處於超負荷運轉，醫院內湧入大批發燒患者，藥物亦出現嚴重短缺，甚至傳出死亡人數激增，導致殯儀館預約爆滿。

大批醫護人員確診令緊張的醫療雪上加霜，為此大陸多地向退休醫務工作者發出倡議書，或發布返聘公告。大陸國家衛生健康委基層衛生健康司司長聶春雷近日表示，短期內可通過二三級醫院下派基層、招募近5年內退休醫務人員以及將在其他崗位的衛生專業技術人員充實到基層醫療衛生機構。

另外，為了緩解疫情爆發高峰期，大陸多地將逐漸被閒置的核酸（PCR）採樣亭，改造為發熱診療站或便民醫療點。目前，深圳、杭州、長沙等地已加入到這一行列。

以深圳為例，寶安區新安街道將部分停用的核酸採樣艙改造為發熱門診，裡面配有電腦、醫保刷卡機、製氧機、必備藥品等設備，社康全科醫生輪流坐診。當地政府指出，患者只要通過窗口就能進行病情初步診療，從接受診療、開藥方、繳費、配藥，全過程最快5分鐘就可完成。

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