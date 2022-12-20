陸退燒藥一盒難求！多地實行「拆零」銷售　藥廠加班生產布洛芬

▲北京市民前往藥店排隊購買新冠症狀藥物。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠病毒感染高峰來臨，缺藥問題更加嚴重，退燒類藥物一盒難求。為此多地開始實行退燒藥「拆零」銷售政策，包括北京、南京等。湖北、山東等地則加大力度保障「布洛芬」（Ibuprofen）退燒藥生產，並投放到市場。

據《證券日報》報導，北京市藥監局副局長王厚廷19日表示，對於投放至藥店的大包裝退燒藥嚴格要求按需拆零銷售。

廣東珠海方面，則要求市民在指定藥店憑身份證線下購買，購買時需登記身份資料，以便查詢。其中，「布洛芬緩釋膠囊」、「雙氯芬酸鈉緩釋膠囊」、「洛索洛芬鈉膠囊」7天內購買量不超過6粒，且7天內只能選購其中一種，零售價均為每粒1元人民幣。

醫療戰略咨詢公司Latitude Health創始人趙衡表示，「拆零銷售」指的是消費者按照藥品的用法用量購買，而非按照藥廠包裝的整盒購買。

他接著指出，「拆零銷售」醫院比較常見，藥店不常見，這種做法相當於限購，「感染新冠病程一般是三天，按照三天的量購買基本上能夠滿足。」

▲工作人員在北京物流中心打包分揀藥品。（圖／CFP）

大陸生產布洛芬的企業也加大馬力開工，以應對市場的需求。恆瑞醫藥相關人士表示，「我們正在加班加點生產，積極響應和配合政府和防疫部門的保供需求。」

由於疫情爆發，「退燒概念股」應聲上漲。巨豐投顧高級投資顧問侯賢平表示，隨著新冠疫情防控政策優化，居民積極購藥引發大陸全國多地藥房布洛芬等退燒藥緊缺、供不應求，這一局面引發了資金對於A股退燒藥概念股的追捧，其中，新華制藥等作為大陸國內布洛芬原料藥市場佔比較高的企業，直接迎來了瘋狂的炒作。