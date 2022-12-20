▲小四女童確診病逝，媽媽在班群留下心痛訊息「不要被新冠騙了」。示意圖與當事人無關。（示意圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

世界多數國家經歷與病毒共存階段，正在逐漸回歸正常生活，但大陸才正要迎來疫情的洪峰，大陸廣西賀州就有一位小學四年級的女孩小萱，因感染新冠病逝，媽媽事後在班上群組留下一則心痛訊息，「不要被新冠騙了」獲得不少家長的共鳴。

根據陸媒報導，媽媽13日接到學校老師打來的電話，稱小萱狀態不是很好，感覺不是很舒服，隨後媽媽便前往學校接走女兒，並做了核酸檢測，最終結果為弱陽性，拿了醫生開的藥，就回家隔離。

▲媽媽在班級群組痛心呼籲，「不要被新冠騙了」。（圖／翻攝自／教育很有料 ）



14日，小萱開始出現發燒症狀，體溫高達39.5℃，媽媽給她吃了退燒藥，體溫逐步恢復正常，15日小萱身上並沒有任何異樣，和之前的正常狀態沒什麼區別。

16日小萱出現新冠患者常見的全身痠痛症狀，所以媽媽便給她吃止痛藥「布洛芬」，17日小萱已經翻白眼意識不清，緊急送醫搶救之後，還是宣告不治。

小萱的媽媽事後班級群組留了一段心痛訊息，「我在這裡告訴大家不要相信說新冠不嚴重，我已經失去一個女兒了，我希望你們能重視新冠不要被騙了，受著我現在的痛」。

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