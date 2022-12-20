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大陸 大陸焦點 特派現場

北京醫院爆滿　71歲老父抱病跑3家遭拒！女兒灑淚：說白就是等死

▲▼北京疫情,發熱門診,新冠疫情,醫護。（圖／路透社）

▲北京疫情鬆綁後進一步快速升溫，發熱（發燒）門診大排長龍。（圖／路透社）

記者崔子柔／綜合報導

大陸防疫鬆綁後，疫情快速升溫，據悉北京新冠肺炎死亡個案數急遽增加，醫院太平間和殯儀館等處出現「屍滿為患」的景象。一名女子就表示，她帶著父親跑了3家醫院都沒有病床，看著大量在等床位的長者，讓她相當心疼，「說白了就是在等死...」。

住在北京的杜女17日在抖音PO影片指出，她家裡老的小的這幾天陸續確診，71歲的父親染疫後身體不適，她帶著父親跑了3間醫院都等不到病床。

杜女表示，醫院外還有不少長者在等待床位，現在氣溫又那麼低，讓她看了相當心疼，「說白了，那就是在等死...到死都未必能排到他們進醫院」。

▲▼ 。（圖／翻攝自抖音）

▲杜女無奈分享求醫過程。（圖／翻攝自抖音）

杜女透露，很多醫院是連站的空間都沒有，「只能等人死了才有床位空出來」，她去的醫院當天有10多人往生，病床也馬上被佔走，她只能無助哀嘆，「我想救我爸，但沒有機會」。

影片曝光後，不少大陸網友留言表示，「說句不好聽的，我朋友家人去世就正好趕上這個時間段了，火葬場都排不上」、「為人子女，真正的無奈」、「必須上熱搜，日子太難了」、「只能開藥回家自己想辦法」。

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