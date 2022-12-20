陸疫情大爆發醫院屍體堆積　殯儀館被約滿「焚化爐24小時運作」

▲大陸一間醫院的病房內躺滿了老年病患。（圖／翻攝自推特）

大陸中心／綜合報導

大陸疫情爆發後，醫療系統超負荷運轉，有地方傳出小小的病房被排滿10張床，甚至連藥都開不出來，攀升的死亡數亦造成喪葬擠兌，傳出火化預約日期已經排到明年1月。

人權倡議人士曾錚在推特發文，在某間醫院的病房內，幾乎每個角落都放上病床，上面躺著虛弱的病患，醫護人員只能從夾縫中提供醫療措施。在另一段影片中，一間醫院的走道和樓梯間放著多張病床，而上方躺著的，是蓋著黃布或白布的遺體，情況十分悽慘。

▼ 醫院內裝在黃布袋裡的遺體。（圖／翻攝自推特）

買藥難的問題依然未得到解決，一般退燒藥、感冒藥等可以說是一藥難求，快篩也是嚴重短缺。有市民在網上連續蹲守5天，還是沒有搶到快篩，甚至傳出有人直接跑到藥廠的門口排隊搶購。

《東森新媒體ETtoday》15日曾直擊，北京東郊殯儀館排滿等候火化遺體的家屬車，現場8座焚化爐只能24小時不間斷運作。殯葬業者也透露，殯儀館的冰櫃14日已經滿了，只能先將遺體放在地上，預約完全爆滿。

大陸國家衛健委19日發布通報稱，本土新增1918例確診病例，北京再多2人病亡。值得注意的是，這是官方相隔逾2個星期後再通報有死亡個案。

為應對缺藥問題，大陸多地相繼推出應急措施。北京19日表示，目前已得到其他省分相關馳援，並加快海外採購和自行生產。廣東珠海要求退燒藥拆零賣，且7天內購買量不得超過6粒。