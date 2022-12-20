告完恐嚇！網紅護理師「自請離職」控被霸凌　四叉貓收手：我贏了

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告完恐嚇！張喬瑜「自請離職」控被霸凌　四叉貓收手：我贏了

▲張喬瑜秀報案單提告恐嚇，求償百萬。（圖／翻攝自Facebook／喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2） 

▲張喬瑜日前秀報案單提告恐嚇、求償百萬，如今已自請離職。（圖／翻攝自Facebook／喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅護理師張喬瑜因不滿「四叉貓」劉宇送海鮮粥給媒體，開罵「這種看熱鬧不讓社會安寧的人很王X蛋！」而四叉貓也不甘示弱回擊，說要檢舉張喬瑜到失業為止，「不讓你家安寧」。稍早，張喬瑜就貼出離職證明書，並指四叉貓肉搜她的店面、家人名字，企圖讓大家攻擊，所以自請離職，「希望你有事衝著我來就好，不要去影響到那些精神科病人」。

稍早張喬瑜透過臉書粉專「喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2」發文，提到昨晚哭了一夜本來很難過，結果早上發現四叉貓肉搜她的店面、家人名字，「還公開在他的粉專，企圖讓大家來攻擊」。針對此舉，她也表示，「講難聽一點是肉搜、是網路霸凌我跟我家人，但我安慰自己要往好處想，劉宇席是免費幫我們兩間店打廣告」。

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張喬瑜也指控，四叉貓故意「到Google去弄到我們『已歇業』，但整體上，我太害怕被他弄了，所以我還是要謝謝他，謝謝他不放過我們的店，ㄧ直用網路肉搜跟霸凌我還有我家人。」

張喬瑜說，因為她實在不知道四叉貓之後會怎麼對付她，所以已經自請離職，「希望你有事衝著我來就好，不要去影響到那些精神科病人，他們需要穩定安靜休養病情的環境。」並貼出離職證明書。

事後，四叉貓也發文，直呼「嘿嘿嘿～既然張喬瑜主動離職，我就當我贏了，先收手吧！」但如果幾天後，收到對方告他的傳票，他會繼續挖「大祕寶」。

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關鍵字：

張喬瑜四叉貓劉宇

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