四叉貓嗆「不讓妳安寧」　網紅護理師為1事崩潰：對不起病人家屬

記者黃翊婷／綜合報導

網紅護理師張喬瑜因為不滿「四叉貓」劉宇送海鮮粥給媒體，雙方在網路上隔空交火，四叉貓揚言要檢舉到張喬瑜失業，「不讓妳家安寧」。張喬瑜則在18日前往警局報案，並決定提告；她19日還在臉書PO出黑白自拍照，坦言對於復健機構變成網軍戰場感到很難過，「我覺得很對不起病人家屬」、「我真的難過到很崩潰，想大哭一場」。

▲四叉貓日前現身北檢，帶了30碗海鮮粥給媒體，並表示高虹安若餓了也可以吃一碗。（圖／記者劉昌松攝）

張喬瑜不滿四叉貓送海鮮粥給媒體，日前在臉書PO文痛斥對方，「這種看熱鬧不讓社會安寧的人很王八蛋」，結果遭四叉貓回嗆，「我會去檢舉到妳失業，不讓妳家安寧」。張喬瑜18日下午表示，四叉貓威脅的言論讓她心生畏懼，決定提告對方恐嚇罪，並附帶民事求償100萬元。

▲張喬瑜對四叉貓提告。（圖／翻攝自Facebook／喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2，下同。）

接著，張喬瑜19日晚間再度於臉書PO文，表示對於這件事情感到很難過，而且百思不得其解，先生開設幫助精神患者的復建機構，讓這些無法在家居住的身心障礙者能有一個容身之處，一切都是出於善念，現在卻因為她跟四叉貓政治立場不同，對方就要動用網軍來騷擾先生的公司，還放話要讓她失業，讓她家不得安寧。

張喬瑜說，這年頭創業不容易，敢創業還是創這種照顧身心障礙弱勢的地方更是不容易，「讓一間照顧身心障礙病患的地方變成四叉貓號召不理智的網軍當成戰場，我覺得很對不起病人家屬，因為談論黨的四叉貓，引發他一連串不理性的攻擊，我真的難過到很崩潰，想大哭一場。」

▲張喬瑜坦言，這件事情讓她難過到很崩潰。

然而，對於張喬瑜坦言崩潰到很想大哭一場，四叉貓同日晚間也在臉書PO文回應，並附上張喬瑜的文章截圖，他表示，「我可是資深公主病患者，一個濾鏡阿姨的情緒勒索對我沒用唷，看妳過得不好我就安心了（笑）。」

▼四叉貓也在臉書PO文回應。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）