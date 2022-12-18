　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

四叉貓揚言「檢舉到妳失業」！網紅護理師秀報案單告恐嚇　求償百萬

▲▼四叉貓曝復仇計劃「不讓你家安寧」　護理師張喬瑜提告、求償百萬元。（圖／翻攝自喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2）

▲四叉貓揚言檢舉到失業，網紅護理師張喬瑜秀報案單提告恐嚇，求償百萬。（圖／翻攝自喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅護理師張喬瑜不滿「四叉貓」劉宇送海鮮粥給媒體，近日在臉書痛斥對方「這種看熱鬧不讓社會安寧的人很王八蛋」，隨即遭四叉貓反擊「我會去檢舉到妳失業，不讓你家安寧」。對此，張喬瑜18日下午表示，四叉貓威脅的言論讓她心生畏懼，決定提告對方恐嚇罪，並附帶民事求償100萬元。

張喬瑜18日下午5時許在臉書粉絲團「喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2」表示，四叉貓威脅要讓她失業，讓她不得安寧等言論，實在讓她心生畏懼，決定提告對方恐嚇罪，「我已經去警局作完筆錄、報案完成，附帶民事求償100萬元，下次開庭，看看需不需要幫他帶個海鮮粥。」

▲▼四叉貓曝復仇計劃「不讓你家安寧」　護理師張喬瑜提告、求償百萬元。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

▲四叉貓點名張喬瑜，「不讓你家安寧」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

新竹市長當選人高虹安15日因涉嫌詐領立委助理費，遭台北地檢署約談。四叉貓當天深夜特別前往地檢署外看熱鬧，同時帶了30碗海鮮粥送給媒體，並稱高虹安若餓了也可以吃一碗，此舉引發張喬瑜不滿開罵。

張喬瑜16日在臉書痛斥四叉貓「這種看熱鬧不讓社會安寧的人很王八蛋」。四叉貓18日在臉書點名張喬瑜說「希望你老公今年10月開幕的店能按規定營業，要是被我知道有任何違規的行為，我會去檢舉到妳失業，不讓你家安寧。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
狂吃菜沒用！　6原因「害便祕」
百萬爆乳網紅「超常見材料」做出梅西球衣　穿上激辣
冷爆！　全台2天「135人」無生命跡象
22縣市長各黨席次出爐！國民黨拿14席　民進黨5席
快訊／高雄香蕉碼頭跳水國中生找到了！無生命跡象
直擊／世足冠軍賽倒數　彩迷擠爆投注站
民進黨嘉義市選舉再吞敗　綠委嘆：我們的檢討到底是什麼？
網紅護理師提告四叉貓　求償百萬！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南學甲槍擊案「2槍手在逃」　供槍、司機2共犯收押禁見

寒流急凍10度　全台2天「累積135人」無生命跡象

快訊／高雄香蕉碼頭跳水國中生找到了！無生命跡象送醫搶救

四叉貓揚言「檢舉到妳失業」！網紅護理師秀報案單告恐嚇　求償百萬

90歲爺爺成功救回！　新竹山區「體感溫剩4度」3天21人猝死　

台中遊藝場槍手背「3條通」！穿防彈背心開槍　攜百發子彈

快訊／天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

快訊／槍手曝光！台中遊藝場前長槍猛轟11發　攜數十發子彈投案

快訊／台中遊藝場開11槍！槍手台南投案　專案小組南下逮人

新莊三寶家長接小孩　開上人行道倒車險撞學童！路人火大開轟

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

張小燕露面喊：我退休了！　公開祕密願為蔡康永「拿回化妝箱」

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

快訊／台南學甲槍擊案「2槍手在逃」　供槍、司機2共犯收押禁見

寒流急凍10度　全台2天「累積135人」無生命跡象

快訊／高雄香蕉碼頭跳水國中生找到了！無生命跡象送醫搶救

四叉貓揚言「檢舉到妳失業」！網紅護理師秀報案單告恐嚇　求償百萬

90歲爺爺成功救回！　新竹山區「體感溫剩4度」3天21人猝死　

台中遊藝場槍手背「3條通」！穿防彈背心開槍　攜百發子彈

快訊／天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

快訊／槍手曝光！台中遊藝場前長槍猛轟11發　攜數十發子彈投案

快訊／台中遊藝場開11槍！槍手台南投案　專案小組南下逮人

新莊三寶家長接小孩　開上人行道倒車險撞學童！路人火大開轟

有片／KARA奎利直播自爆「沒穿內衣」！知英齡智摀嘴嚇傻　韓網笑瘋

狂吃菜沒用！6原因「害便祕」　醫：抗生素和農藥吃太多

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

快訊／高虹安明公布第一波新竹市府小內閣　副市長人選將出爐

鄰居阿嬤「500萬財產全送他」！只開一條件　超多人狂勸：答應了啦

快訊／台南學甲槍擊案「2槍手在逃」　供槍、司機2共犯收押禁見

李俊俋發布敗選感言　賴清德留言打氣：需要調整方向喚回人民認同

浩子認《營業中》最大收穫！　驚吐「不適合餐飲業」原因曝光

女模捐肝救姪子！　「身形失控」慘丟工作…暖心結局曝

台南啟動寒冬送暖低溫關懷　黃偉哲訪視街友送上禦寒物資

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

社會熱門新聞

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

獨／前副市長兒遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

「寒流划獨木舟」不下水當掉？高科大教授回應

即／高科大28學生「划獨木舟落海」　8失溫送醫

即／新北婦清晨早起出家門倒水…遭鄰居開車撞死

獨／台61賓士男逼車　拽倒重機騎士猛踹

即／國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」搜救中

即／「寒流划獨木舟」28生落海　高科大教授道歉

即／台3線三灣段自撞車禍　重機騎士倒地不起

台中嗆警男起底　曾戀大20歲女老師

獨／中信兄弟最胸鐵粉「本壘奈」私密片外流　

高雄跳水國中生找到了　無生跡送醫

即／台中海派系列酒店旁遊藝場傳槍響　尋獲11枚彈殼

獨／曾遭朱雪璋斷腳筋　教練猥褻女童遭判1年半

更多熱門

相關新聞

高虹安案類吳成典案恐無罪？　律師揭2關鍵打臉

高虹安案類吳成典案恐無罪？　律師揭2關鍵打臉

檢調15日偵辦民眾黨新竹市長當選人高虹安立委助理費詐領案，兵分多路大動作搜索及約談，16日准予高虹安60萬交保候傳。有部分人士認為此案與新黨主席吳成典的案子相似常拿來作對比，對此，律師黃帝穎18日就透過臉書以兩點理由分析，吳成典案的最高法院判決，無法作為高虹安詐領助理費無罪的原因。

林穎孟1圖對比高虹安　大嘆：是我早被羈押了

林穎孟1圖對比高虹安　大嘆：是我早被羈押了

送粥被柯粉護理師批王八蛋　四叉貓卻笑了

送粥被柯粉護理師批王八蛋　四叉貓卻笑了

他喊「高虹安100％被起訴」　分析背後盤算：要一屍三命

他喊「高虹安100％被起訴」　分析背後盤算：要一屍三命

高虹安60萬交保後首PO　「抱著感恩的心」許一願望

高虹安60萬交保後首PO　「抱著感恩的心」許一願望

關鍵字：

四叉貓高虹安護理師張喬瑜

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

新娘站旁邊…伴娘「牽手偷摸新郎胯下」！畫面全被拍

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

名嘴陳立宏患腦瘤52歲逝！鄭弘儀悲揭他生前異狀

劉畊宏卡達翻車！網誤會歪樓：原來是真的

以為單獨散步　汪接媽媽驚恐瞪大眼

草爺悲認公司撐不住！「員工砍半縮編6人」

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

高科大學生遭逼划舟！她怒揭險死真相

不斷更新／嘉義市長開票結束　黃敏惠大勝李俊俋

獨／前副市長兒遭開單不爽　派出所掏身分證嗆警

嫌電暖器耗電！寒流凍全台「1家電」被推爆

更多

最夯影音

更多
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面