四叉貓揚言「檢舉到妳失業」！網紅護理師秀報案單告恐嚇　求償百萬

▲四叉貓揚言檢舉到失業，網紅護理師張喬瑜秀報案單提告恐嚇，求償百萬。（圖／翻攝自喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2）

記者趙蔡州／綜合報導

網紅護理師張喬瑜不滿「四叉貓」劉宇送海鮮粥給媒體，近日在臉書痛斥對方「這種看熱鬧不讓社會安寧的人很王八蛋」，隨即遭四叉貓反擊「我會去檢舉到妳失業，不讓你家安寧」。對此，張喬瑜18日下午表示，四叉貓威脅的言論讓她心生畏懼，決定提告對方恐嚇罪，並附帶民事求償100萬元。

張喬瑜18日下午5時許在臉書粉絲團「喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2」表示，四叉貓威脅要讓她失業，讓她不得安寧等言論，實在讓她心生畏懼，決定提告對方恐嚇罪，「我已經去警局作完筆錄、報案完成，附帶民事求償100萬元，下次開庭，看看需不需要幫他帶個海鮮粥。」

▲四叉貓點名張喬瑜，「不讓你家安寧」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

新竹市長當選人高虹安15日因涉嫌詐領立委助理費，遭台北地檢署約談。四叉貓當天深夜特別前往地檢署外看熱鬧，同時帶了30碗海鮮粥送給媒體，並稱高虹安若餓了也可以吃一碗，此舉引發張喬瑜不滿開罵。

張喬瑜16日在臉書痛斥四叉貓「這種看熱鬧不讓社會安寧的人很王八蛋」。四叉貓18日在臉書點名張喬瑜說「希望你老公今年10月開幕的店能按規定營業，要是被我知道有任何違規的行為，我會去檢舉到妳失業，不讓你家安寧。」

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