　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京市應對搶藥潮　加快海外採購接受多省馳援

▲▼中國鬆綁防疫限制之後，北京一家藥店排隊購買藥品的民眾。（圖／路透）

▲中國鬆綁防疫限制之後，北京一家藥店排隊購買藥品的民眾。（圖／路透） 

文／中央社

中國民眾在疫情防控鬆綁後出現搶藥情況，北京市當局今天表示，目前已得到其他省分相關馳援，並加快海外採購和自行生產。官方坦言，民眾就醫用藥需求保障整體仍處在緊平衡狀態。

央視新聞報導，北京市下午舉行的疫情防控新聞發布會上，北京市藥品監督管理局副局長王厚廷說明，當前投放市場的疫情防治藥品主要來源有5個方面。

一是由工信部調撥以及其他省分的援助。藥品短缺情況出現以來，北京已經得到山東、河北、上海、江蘇、山西、黑龍江、新疆等省區市的支持並收到了藥品生產企業的貨源。

二是組織海外採購。北京市醫藥物資保障專班組織企業加快全球採購，組織電商平台通過跨境電商銷售醫藥產品的方式，採購進口藥，緩解國內藥品短缺壓力。

三是本市企業釋放最大產能。全市13家醫藥企業可生產20餘種相關藥品，目前開足馬力生產，18日的日產量較前日提升3倍。在國家醫保局的支持下，已將6個品種納入臨時的醫保目錄。4家COVID-19抗原檢測試劑生產企業日產量提高至800萬人份。

四是各區積極拓展貨源開展自採。五是大型藥品批發企業多方採購、增加貨源。國藥、華潤、九州通、上海的愛心偉業、科園信海、美康永正等藥品批發企業發揮了購銷主渠道作用。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前北京市疫情快速發展，發燒感染者數量持續高位增加，對全市藥品供應保障、醫療救治資源帶來的壓力持續加大。經過一段時間來的緊張調度，「群眾就醫用藥需求保障整體仍處在緊平衡狀態，但已出現趨穩向好的明顯態勢」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
冬至要來了！「8招開運法」做對旺整年　4生肖注意健康
快訊／國道一號4車事故　交流道回堵
郭台銘稱「母親打不到BNT」　指揮中心回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小四女童確診病逝　媽媽在班群留下心痛訊息「不要被新冠騙了」

廣東珠海買藥推限量實名制　退燒藥拆盒零售

北京市應對搶藥潮　加快海外採購接受多省馳援

短髮妹收陌生簡訊！酒店「私密照」主角竟是自己　不給44萬就曝光

小米驚傳年底大裁員　規模可能達15％「預估超過5千人」公司回應

兩岸各半合資石化項目成功運營　疫後「明年下半年」產業迎來春天

陸網購快篩、藥品有多難？　他蹲守5天搶不到：每次都「秒空」

陸年輕人流行「交嘴友」　只「接吻」不戀愛也不上床

陸對台食品業者要求不公平　國台辦：民進黨把經貿問題政治化

確診隔離「醒來全家都跑了」！婆婆老公搬光物資...人妻心碎

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

劉在錫7度奪SBS大賞卻尷尬道歉！　主辦方遭轟「根本捉弄池錫辰」

郭書瑤上《營業中》男生樂歪　鬼鬼.莎莎傻眼：下流鬼！

《換乘2》售後友情萬歲！海恩直播聖誕趴　「賢圭狂粉」Simon D.BamBam在線告白

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

小四女童確診病逝　媽媽在班群留下心痛訊息「不要被新冠騙了」

廣東珠海買藥推限量實名制　退燒藥拆盒零售

北京市應對搶藥潮　加快海外採購接受多省馳援

短髮妹收陌生簡訊！酒店「私密照」主角竟是自己　不給44萬就曝光

小米驚傳年底大裁員　規模可能達15％「預估超過5千人」公司回應

兩岸各半合資石化項目成功運營　疫後「明年下半年」產業迎來春天

陸網購快篩、藥品有多難？　他蹲守5天搶不到：每次都「秒空」

陸年輕人流行「交嘴友」　只「接吻」不戀愛也不上床

陸對台食品業者要求不公平　國台辦：民進黨把經貿問題政治化

確診隔離「醒來全家都跑了」！婆婆老公搬光物資...人妻心碎

來新北玩中和四號公園　都市森林中體驗特色遊戲場

歐盟執委會警告Meta　臉書分類廣告疑涉壟斷

更多安妮亞！「間諜家家酒 x 家樂福」推出年節商品、限定快閃店將登場

小四女童確診病逝　媽媽在班群留下心痛訊息「不要被新冠騙了」

郭台銘深夜悼念亡妻　發文談人生最大遺憾：救不回愛人與家人

周杰倫同框梅西合照！蔡康永讚「王見王」8萬網朝聖：都是傳奇

他分享麥當勞舊菜單「好希望再回味」　過來人：小時候的最愛！

金賽綸酒駕案被檢方「不拘留起訴」！　同車友人也逃不過

有錢男更愛平胸妹！？ 從愛「巨乳or小胸」 看人格特質

相關新聞

民調「再也不旅行」前三名都亞洲　日本壓倒性奪冠

民調「再也不旅行」前三名都亞洲　日本壓倒性奪冠

全球情報公司 Morning Consult 對15個國家的16,000名成年人進行的一項調查發現，亞洲是表示「再也不會旅行」的人中比例最高的地方，其中日本人以壓倒性的35%，在這項調查中獲得第一名，隨後是南韓15%、中國14%。

陸網購快篩、藥有多難？市民揭心酸

陸網購快篩、藥有多難？市民揭心酸

基隆次世代雙價莫德納BA.5疫苗　周六日隨到隨打

基隆次世代雙價莫德納BA.5疫苗　周六日隨到隨打

普拿疼缺貨！王必勝喊話「不要買藥寄國外」

普拿疼缺貨！王必勝喊話「不要買藥寄國外」

國人自陸返台驗出BF.7！羅一鈞：北京周圍流行

國人自陸返台驗出BF.7！羅一鈞：北京周圍流行

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19新冠疫情世界疫情社區感染

讀者迴響

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面