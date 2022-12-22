政院拍板修正《證券交易法》草案　金管會：持股申報修正為5%

▲金管會主委黃天牧。（圖／記者陳依旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

為健全資本市場發展及保障投資人權益，政院22日拍板修正《證券交易法》第43條之1、第178條之1、第183條草案。金管會表示，該草案修正後將大量持股申報及公告門檻由現行10%修正為5%，並對證券商、證券服務事業及證券相關機構違反規定之罰鍰上限，由新台幣480萬元提高為600萬元。

金管會說明，為期公司股權重大異動之資訊能即時且充分公開、符合國際立法之趨勢，且為強化證券商與證券服務事業及證券相關機構之法令遵循，達到使裁罰具勸阻性之效果，金融監督管理委員會研擬修正《證券交易法》相關規定。

▲金管會修正證券交易法第43條之1、第178條之1、第183條草案。（圖／行政院提供，下同，點圖放大）

金管會說明，該草案修正重點包括，第一，將大量持股申報及公告門檻由現行10%修正為5%，健全大量股權取得揭露制度及提升資訊透明度，並符合國際立法趨勢；又為利相關配套法令之訂定或修正及實務運作之調整，並給予1年緩衝期。

第二，金管會指出，為強化對證券商、證券服務事業及證券相關機構之法令遵循，將該等機構違反規定之罰鍰上限由新台幣480萬元提高為600萬元。

金管會強調，《證券交易法》第43條之1、第178條之1、第183條草案之修訂，將健全資本市場發展及保障投資人權益，對證券市場有重大助益。