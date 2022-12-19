誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

▲劉冠吟在臉書分享女兒班上營養午餐誤食餿水。（圖／翻攝自劉冠吟臉書）

記者楊惠琪／台北報導

台北市立力行國小今（19日）營養午餐驚傳因團膳業者作業疏失，誤將上周的餿水湯送到一年級某班，導致有兩名學童喝下肚。鴻海前發言人、華山文創品牌長劉冠吟剛好是該班家長，痛批上周廚餘為何還會在校園裡？整個營養午餐把關環節太鬆散，校方應立即解約。校長黃國庭坦言是很大疏失，將追究廠商責任。

劉冠吟指出，今天學校接獲學校老師通知，學校的營養午餐，因團膳業者疏失錯送成上周餿水湯，自己女兒因為拿到湯品時，覺得味道很奇怪並沒有喝，但班上仍有兩名同學喝下肚。她痛批：「這個噴桶是梅西嗎？每個環節都守不了他」，營養午餐的供餐流程也太鬆散。

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劉冠吟在臉書分享女兒的營養午餐驚魂，網友直呼超扯，有網友說：「餿水竟然可以突破萬重難關直送小孩嘴巴前」、「沒想到噴桶也得了世界盃冠軍！」、「如果廠商來道歉~就說我裝一碗公噴~你當場喝掉我就算了」、「分裝的時候，也不覺得有酸味？真的好扯喔⋯⋯學校可以要求換廠商吧」。

黃國庭晚間證實，因廠商作業疏失，有新手交接，不熟悉配送程序，剛好上周有班級漏收湯品，收回廚房又沒有妥善處理，才會錯置又送到班上，而班級老師在盛湯給學生時，雖有聞到怪味，但以為是廠商特殊的調味，直到有兩名學生喝了跟老師反映，一問之下，才知道是廠商出的大烏龍。

黃國庭表示，第一時間已召開緊急會議，調查整起事件發生原因，傍晚也通報北市教育局，學校持續掌握兩名有喝到學童的身體狀況，目前都沒有特別狀況，也取得家長諒解，後續還是會追蹤學童健康。

黃國庭說，因營養午餐業者同時供應四所學校，將依合約規定採取必要處分，至於是否解約，還會進一步開會討論，但坦言這是很嚴重的疏失，學校會審慎處理，也會要求各班老師做好最後一道把關機制。

