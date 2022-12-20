生日趴變鴻門宴！他拒吐10萬慘遭凌虐囚禁4小時　3男2女雙北被逮

記者邱中岳／台北報導

北市大同分局建成派出所11日接獲報案有人全身受傷需要協助，警方到場後發現男子全身擦挫傷，立刻送醫救治，據悉，被害人因與人有債務糾紛，清償之後對方仍不罷休，還以慶生為由騙被害人出來，逼其交出存摺、證件，被害人不從，慘遭虐打囚禁。

警方調查，39歲的由姓男子，因為曾經積欠41歲林嫌2萬元，儘管事後還清了，但林嫌仍不罷休，以慶生為由約出由姓男子至大同區旅館，但由一到場就立刻被控制行動，並恐嚇由要交出10萬元前款才可以離開。

▲警方事後鎖定5嫌犯進行逮捕。（圖／記者邱中岳翻攝）

由姓男子抵死不從，也拒絕交出存摺、證件抵債，遭林男等人痛毆凌虐，最後趁隙逃出旅館至大馬路上求救，林嫌等人發現由落跑，一群人立刻快閃離開現場，警方到場時嫌犯早已離去，僅留下安非他命殘渣袋。

由男向警方供稱，原本曾經有向林借款2萬元，但早已還清，對方卻仍堅持還欠10萬元，他拒絕後被逼交出存摺、證件，由男擔心被拿去當詐騙集團帳號，堅決不願交出存摺，從11日下午4時許被凌虐至晚上8時許才趁隙脫困。

▲由姓男子積欠2萬元還清，卻又被要求還10萬，最後抵抗被囚禁凌虐4小時。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後調閱監視器，鎖定林姓男子等3男2女，共計5名犯嫌，在15日兵分多路前往查緝，最後在北市萬華區、新北市板橋區等處逮捕5名嫌犯，另外起獲安非他命3包、西瓜刀，訊後依照傷害、恐嚇取財、毒品等罪嫌送辦。