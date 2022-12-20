苗栗男騎車上班途中全身無力險昏厥　撐到派出所求救

▲有慢性病史的陳姓男子日前騎機車上班途中突感身體不適，向竹南分局大同派出所求助，員警通報119協助送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗一名有慢性病史的陳姓男子日前騎機車上班途中突感身體不適，恰巧附近是竹南警分局的大同派出所，趕緊進派出所求助，值班員警立即通報119協助送醫，陳男由救護車送醫診治後無生命危險，已順利返家休養。

大同派出所於日前上午7時30分許，突然有一名男子行動不穩走到派出所門口，雙手趴在派出所沙門，全身無力幾乎無法站立，員警見男子臉色蒼白、痛苦不堪、意識逐漸模糊，趕緊通報119請救護車到場協助，初步檢視暫無生命危險，等待期間員警持續確認男子意識狀態，並聯繫男子家屬，所幸男子由救護車緊急送為恭醫院診治後，無生命危險，已順利返家休養。

據了解，40歲的陳姓男子有糖尿病及心臟方面的慢性病史，疑似因近日氣溫變化大，早晨較為寒冷，極易影響身體狀態，引發各種不適症狀，當天上午陳男從造橋鄉騎機車前往竹南工廠上班途中，身體突然出現狀況，險些暈厥，所幸男子騎車恰好經過派出所，即時請求協助，倘若暈倒在馬路上，極易衍生其他事故，後果不堪設想。

竹南警方提醒民眾，駕駛車輛前應先行確保自身身體及精神狀況良好，駕駛途中如遇身體不適，應立即停靠路邊休息或請救護車到場協助就醫，切勿勉強駕車，以確保行車安全。本次還好有員警們及時的協助送醫，方無大礙，男子與其家屬對於員警們積極的關懷與協助，深表感激之意。

▲▼有慢性病史的陳姓男子日前騎機車上班途中突感身體不適，向竹南分局大同派出所求助，員警通報119協助送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）