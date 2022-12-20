快訊／消防人力吃緊變國安問題　吳怡農拋政見：中央專案預算補助

▲吳怡農公布消防政策，主張中央應以專案預算加速消防人力增補，並汰換消防車輛。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農20日上午舉行第四場政策發表記者會，公布消防救災政見。他表示，各地方政府長期面臨消防人力不足，以及裝備車輛老舊的問題，消防雖屬地方自治事項，但消防人員更是韌性社會第一線的骨幹，消防救災能量的強化，不能全由地方政府負擔，中央應編列專案預算，加速消防人力的增補，以及消防車輛的汰換。

截至今年4月，台灣消防人員編制員額為1萬9808人，預算員額1萬7259人，實際員額1萬6313人，消防人口服務比為1比1423，其中台北市是1比1352、新北市1比1610、桃園市1比1373、台中市1比1637、台南市1比1573、高雄市1比1760。吳怡農指出，相較美國消防人口服務比為1比500、日本1比700、新加坡1比900，台灣1比1423的服務人口比，仍是讓消防人員過勞的服務比。

吳怡農直指，目前中央對消防人力短缺所提出的對策，僅要求自2019年開始，請縣市政府以5年增補3000人為目標，全國消防人員「服務人口數比」目標於2023年達到1比1300，2028年達到1比1100；另外，對於消防車輛的汰換，光是台北市，使用年限超過15年的車輛佔比就高達30.04％，中央提出「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」執行，補助12.24億元，汰換老舊消防車79輛，但行政院特別強調該計畫為額外挹注經費加速汰換，其他老舊消防車輛仍需要由各地方政府編列預算汰換。

吳怡農強調，中央以消防為地方自治事項，地方政府應自行籌措經費增加消防人力及汰換裝備車輛，但地方政府財政確實有困難，或地方首長不重視，讓台灣消防人力嚴重短缺，消防救災裝備與車輛嚴重老舊的問題一拖再拖，已經演變嚴重的國安問題。

吳怡農主張，消防救災能量的整備，不只是地方事務，更是建立韌性社會最重要的基礎工作，也是強化國家安全重要的一環，中央應負起主導的責任，有系統的強化消防人力支援中程計畫，每年按照比例獎勵補助地方政府增加消防人力，編列專案預算，加速車輛、裝備的整備，整合地方消防局資源，籌建「國家搜救及救護隊系統（National SAR & EMS System, NSREMS）」，透過提升搜救及救護能量中程計畫，補助地方消防局，整合出跨縣市、符合聯合國及美國認證標準之各區域重級搜救級救護隊，在國內發生重大災害或支援國際人道援助任務時，政府統一調度。