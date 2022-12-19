王鴻薇夫婦獻螢幕處女秀！　陶允正曝遭周玉蔻稱吃軟飯：憤恨難平

▲王鴻薇與先生陶允正攜手來到由陳鳳馨主持的Yahoo TV《今天誰來沛》。（圖／翻攝自Yahoo TV《今天誰來沛》）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員王鴻薇先前與資深媒體人周玉蔻因蔣孝嚴陳年緋聞一事在北檢大吵，成為這次九合一大選令人印象深刻的一幕，周玉蔻更譏笑王鴻薇的先生陶允正「吃軟飯」。上周王鴻薇與陶允正首度到陳鳳馨主持的Yahoo TV《今天誰來沛》接受訪問，陶允正坦言當下聽到真的是「憤恨難平」。

陶允正表示，當初建議王鴻薇參選議員時，就做好心理準備，也認為不必家裡兩個人都那麼風光、硬要自己也爭一片天，他也透露自己「疼老婆」的事蹟，指出當自己辭職後替王鴻薇開車，基於安全及舒適問題讓王鴻薇「坐後座」，即使王鴻薇問他「會不會太委屈」，他仍堅持為保護心愛的老婆不讓步，但他也強調，「我還是要說我不是『吃軟飯』的！」

由於王鴻薇在當議員前，曾是聯合報記者，所以她在訪問中提到，當年結婚的時候有邀請周玉蔻，因為那時周是她的長官，而陶允正也補充說明，因為周玉蔻知道自己前期在報社工作，所以周玉蔻認為，王鴻薇當了議員之後，自己就開始依附王鴻薇，他無奈澄清「其實不是這樣啦！」他坦言，當下聽到周玉蔻說自己「吃軟飯」其實有點不爽。

陶允正指出，年輕人比較有性別平權、男女平等的觀念，或許覺得被說「吃軟飯」沒什麼，但是對他這種受比較傳統教育的人而言，「吃軟飯」這三個字基本上是很大的一個羞辱，所以當下確實情緒有點「憤恨難平。」

但陶允正也提到，後來替周玉蔻設身處地想過，加上對周玉蔻也有所了解，尤其是周玉蔻整個人生歷練，認為不論周玉蔻是氣急敗壞也好，或是故意來刺激也好，反正講了就講了，「我有沒有『吃軟飯』我自己知道，我也不需要跟大家證明說，我不吃軟飯或怎麼樣。」王鴻薇也打趣補充，「我們也不需要周玉蔻的肯定啊！」