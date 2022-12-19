「大家都是自願的」　戴湘儀、詹為元今幫王鴻薇路口拜票

▲戴湘儀、詹為元協助王鴻薇站路口拜票，並於結束後受訪。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

準台北市議員詹為元、準新北市議員戴湘儀今（19日）早上幫確診隔離的國民黨台北市第三選區立委補選參選人王鴻薇站路口拜票。詹為元表示，大家都是自願問王鴻薇有無需要幫忙，因此他希望團結力量能帶回勝利；戴湘儀也說，選前王曾到新莊給她加油打氣，所以今天王有需要，她第一個站出來。另外，詹為元也認為國民黨內世代傳承有其必要，但要有公平制度的初選制度。

王鴻薇15日起因確診新冠肺炎被隔離，暫停拜票，改由「分身」們協助，自己則是以錄影方式回應時事。今早8時，由詹為元與戴湘儀代打，兩人在民生東路和光復北路交叉口的一處空地幫拜票。

戴湘儀表示，九合一大選前王鴻薇非常給新人機會，曾到新莊特別支持她，給她加油打氣，所以今天王有需要，她第一個站出來，主動詢問王確診狀況，以及有無需要幫忙或站路口。

詹為元則說，這次他看到很多人當王鴻薇的分身，除顯見王人緣很好外，也是展現國民黨很團結，一棒接一棒，大家都是自願問王有無需要幫忙，因此他希望團結力量能帶回勝利。

對於國民黨新生代出現「世代交替」聲音，詹為元說，黨內世代傳承、新陳代謝是有必要的，但要有公平制度的初選制度，讓新人或現任者能公平競爭，如此不管對現任者跟新人來說，都是個機會，初選勝選後其他黨內就會支持。