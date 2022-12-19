吳怡農「打王」遭圍剿！國民黨砲火意外扯到她　本人怒：實在低級

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吳怡農「打王」遭圍剿！國民黨砲火意外扯到蘇巧慧　本人怒：實在低級

▲王鴻薇、吳怡農。（圖／記者林敬旻攝、記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇、吳怡農。（圖／記者林敬旻攝、記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農今（19日）批對手王鴻薇所提的監督預算等3政見，不是政見，遭到國民黨文傳會副主委林家興、練鴻慶回嗆「非常荒謬」，甚至還提到民進黨立委蘇巧慧過去在參選公報就有「國會督促政府各項施政」的政見，反問吳怡農「蘇巧慧是否是沒政見的立委呢？」對此，意外躺槍的蘇巧慧也發文反擊了。

王鴻薇投入立委補選後，陸續提出核二與核三廠延役、要讓行政院長蘇貞昌和國安局長陳明通下台、看守納稅人荷包等政見，但吳怡農19日受訪時認為，這都不是政見，王連立委職責都沒有做好準備，恐怕王一項政見都沒有。

林家興、練鴻慶隨後也召開記者會，除了痛批吳怡農已超過10天無法具體回應外界對他政策的提問，另外也強調吳怡農質疑王鴻薇的說法非常荒謬，並指蘇巧慧當年參選公報也有提出在國會督促政府各項施政的政見，「請問吳怡農同意蘇巧慧公報中的政見嗎？還是一樣認為蘇巧慧是沒有政見的立委呢？」

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者林敬旻攝）

對此，蘇巧慧19日下午也在臉書發文怒轟「國民黨的選戰要這麼低級嗎？」她說，國民黨在今天召開的記者會中，擷取了她在競選公報中的一句話攻擊吳怡農，「這種斷章取義的手法，實在很低級。」

蘇巧慧指出，她在選舉公報的政見欄中，除了向鄉親報告國會成績，也提到了未來努力的方向，「國民黨為了抹黑吳怡農，竟然拿一句話出來做文章，國民黨是把大家當看不懂政見的笨蛋嗎？」

▼蘇巧慧在臉書貼出自己當年選舉公報。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

▼蘇巧慧在臉書貼出自己當年選舉公報。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧）

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