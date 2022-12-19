求IG便利貼消失！暈船對象「1舉動」讓她心碎：都點進去了

▲IG便利貼最多可以留下60字。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

Instagram日前推出新功能，「小盒子」（IG聊天室）裡多了一個「便利貼」的功能，最多可以留下60字。日前才有網友因為該功能抓到男友出軌，如今又有另名網友表示，要使用便利貼就得點進小盒子，但在意的人明明有時間發便利貼，卻仍不願意回訊息，讓她覺得很難過。

日前有網友發現，男友和好友透過便利貼的新功能在對話，比方說男方會問吃什麼？女方則會回應「想吃串燒、火鍋、牛排！」透過該功能抓到另一半和好友搞曖昧，讓她覺得兩人很囂張。

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如今又有女網友在Dcard上，以「我討厭IG便利貼功能」為題發文，提到在意的人有時間發便利貼，卻不願回訊息，這遠比看到對方發限時動態還不回訊息更難過。在沒回訊息的情況下，她認為，在意的人若發限時動態，可以說服自己對方只是沒看到；但便利貼不同，對方都已經點進小盒子了，擺明是不願意回覆。

女網友也說，限時動態可以透過噤聲的功能不關注對方生活，但是便利貼卻逼得她不得不看，所以她反而想要這個功能消失。

▲IG的便利貼功能引發討論。（圖／記者朱祖儀攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那代表你該下船了」、「你應該做的是認清對方不在意你」、「消失也不會變成你的，不要自欺欺人」、「支持你刪掉Instagram」、「不要被任何社群綁架，是你使用社群，不是讓社群來操控你」。也有網友分享，「我常常懶得回訊息欸，就算是很好的朋友但我就是懶，啊便利貼就只是抒發當下心情的東西而已，發了便利貼≠要回訊息，就像是上線≠會點開私訊」。

事實上，如果不想要看到某些人的便利貼，可以選擇特定的人，再點選「噤聲」網誌，這樣小盒子內就不會再顯示對方的便利貼內容；反之，若想取消噤聲，可先點入當事人的主頁，在「追蹤中」找到「停止顯示」的選項，將「網址」關閉即可重新顯示。

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