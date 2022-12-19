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柯文哲倒貼8300萬二備金發熊好券　藍綠議員批「撒幣」：財政紀律呢？

▲▼台北市長柯文哲、台北市秘書長陳志銘。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、台北市秘書長陳志銘。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲於10月底推出「熊好券2.0」，使用期間自10月25日至12月18日0時止，但12月16日倒數3天無預警拋出「終極加碼」，最終造成超出8300萬元，將用二備金來倒貼。對此，民進黨台北市議員簡舒培痛批，柯文哲財政紀律跑去哪；國民黨台北市議員游淑慧也質疑，柯文哲買票買到最後一刻，因為以後就沒錢、沒行政資源可買了。

柯文哲19日下午臨時新增「熊好券終極加碼發放和結算說明」記者會，由柯文哲與北市秘書長陳志銘出面說明，10月25日至12月18日使用數量來看，10月25日至11月17日（共24天）用掉121萬6242張，11月18日至12月8日（共21天）用146萬6251張，12月9日至12月15日（共7天）用73萬6523張，但在無預警拋出的人人有獎、終極加碼12月16至18日共3天，竟達到234萬2221張。

而陳志銘也承認，因為後期發現還有89萬張的額度可使用，為了讓店家受益，所以推出3天「終極加碼」，並推估使用率是25％，每4人會有1人使用，並反推回可發行352萬份；結果最後3天消費熱度相當高，3天就用掉234萬2221張，總計55天用掉587萬張熊好券2.0，可用預算為504萬張的額度，就差了83萬張額度，也就是8300萬元，得用二備金支應。

▲▼熊好券2.0終極加碼。（圖／記者袁茵攝）

▲熊好券2.0終極加碼。（圖／記者袁茵攝）

針對熊好券2.0的最後3天終極加碼，造成柯市府多花8300萬二備金？簡舒培接受電訪時表示，「他（柯文哲）的財政紀律在哪裡？預算可以這樣亂花嗎？」沒有任何規劃、效益評估，隨著柯文哲要卸任，依據二備金裡面還有錢，就這樣花掉，「這算哪門子的財政紀律，不是笑破別人大牙嗎？」

簡舒培提及，柯文哲突然終極加碼，振興應是讓台北市受疫情影響商家雨露均霑，但可能一開始金額只有一部分，且花費成本與業績不構成正比，很多廠商覺得太麻煩不加入，然而最後3天終極加碼時，可收熊好券商家大排長龍，不能收熊好券商家門可羅雀，反造成部分商家的客戶被熊好券搶走，進而生意受到影響。

簡舒培批評，柯文哲一定會說「不然你就反對（熊好券）」，但是議員絕對不反對振興，是反對沒有詳細評估的亂撒幣，進而造成民眾困擾，也沒真正振興經濟，使預算打水漂，只為了讓柯文哲在卸任前當大爺。

游淑慧也指出，看每年柯文哲二備金的最後決算，只見柯文哲發現花不完，就隨便讓局處動二備，包括今年使用二備金做城市博覽會，照理來說應用於緊急臨時、今年不做就會出事的事情，卻變成柯文哲自己口袋裡面的私房錢，想亂花什麼就亂花。

游淑慧質疑，熊好券「終極加碼」方案民眾有很多抱怨，到底是不是只為了花錢，或是為買商家的心呢？柯文哲這幾年經營商圈跟商家，最後還要撒一筆出去，卻不提供熊好券核銷過程資料，讓外界不知道店家是否全都雨露均霑，還是只為少數店家的「紅包」？

游淑慧提及，柯文哲即將要卸任，憑什麼用「終極加碼」，可能超支到下一年度預算，「不覺得柯文哲就是太過無賴嗎？」柯文哲交接沒有心，但是把錢都花光、撒幣，這件事情倒是做很快，「我覺得他就是來買商圈的心，買票買到最後一刻，因為以後就沒錢買了，沒有行政資源。」

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