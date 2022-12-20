「你的小可愛已上線」陽光警性侵22少年　疑遭女友劈腿大變

▲國道第九大隊鄭姓交通組長涉嫌透過交友軟體性侵未成年少年。（圖／CTWANT提供）

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前國道警察局第九大隊鄭姓交通組長涉嫌透過網路交友軟體結識未成年少年，不但性侵還拍攝不雅影片，受害者多達22人，日前被法院追加起訴且聲押獲准。據知情者透露，鄭男是以毒品控制這些少年以此和他們發生關係，而原本陽光樂觀的鄭男曾交過多任女友，直到一次遭到其中一任女友劈腿後，疑似才性情大變，轉而對未成年少年下手。

現年27歲的鄭員2018年自警大國境系畢業後，被分發到國道警局服務，短短4年就因工作盡責認真，迅速晉升至2線2星，前途一片光明，未料卻被爆出性侵案，同仁眼中的陽光警察竟是穿著警服的惡狼。

今年9月鄭男被拘提到案後，承認有與少年發生關係，但否認性侵，不過檢警卻在其電腦內發現十多個穿著國中校服的少男猥褻影像，台北地檢署今年11月初依9件加重強制性交、兒少性剝削等罪將鄭男起訴，之後又查出另有13名少年遭其性侵，因此日前再將鄭男追加起訴，並予以聲押。

▼鄭姓警務員長相斯文，入警職才4年便迅速晉升2線2星，卻被爆出涉嫌性侵未成年少年，被害人數還多達22人。（圖／CTWANT提供）



事件曝光後，國道警也火速懲戒，除對鄭男記2大過免職外，也對相關主管、督察連帶記過處分。

據了解，被害的22名少年均是鄭男透過交友軟體結識，而雙方發生關係的地方竟連公廁都有，事後更傳出鄭男還以毒品控制少年和其發生關係，並藉此拍攝大量不雅影照，或互傳私密照等情事。

據知情人士透露，鄭男外表斯文樂觀，據悉，也常在臉書上分享嘟嘴自拍照與迷因梗圖，「你的小可愛已上線」，還有不少朋友會在下方留言，互講垃圾話，交往與常人無異，不難看出和朋友間的好友誼，如今爆出性侵事件也讓朋友們相當震驚。

鄭男出生警察世家，父親因從事警職，在家陪伴時間較少，疑似因此讓鄭男相當渴望以愛情來補足童年所缺少的關愛，他在就讀警大時也交過幾任女友，卻因被其中一任女友劈腿分手後，從此性情大變；而他疑似為避免悲劇重演，轉戰交友軟體物色年紀較小的青少年們作為對象，以此填滿受傷又空虛的心靈，卻一步錯步步錯，最終自毀前程。

▼檢調原查出9人受害，不料才對鄭男起訴僅隔1月，再查出另有13名被害人，遂再對鄭男追加起訴。（圖／CTWANT提供）



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