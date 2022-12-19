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梅西與小智「人生完美重疊」！網揪「7大巧合」驚：太神啦

梅西與小智的人生完美重疊，掀起網路熱議。（翻攝3djuegos.lat網站）

▲梅西與小智都是今年奪下世界大賽冠軍。（翻攝3djuegos.lat網站）

圖文／鏡週刊

2022年世界盃足球賽決賽於台灣時間今（19日）凌晨落幕，阿根廷與法國纏鬥至延長賽結束以3比3戰成平手，最終阿根廷於PK大戰以4比2勝出，奪下隊史第3冠，「球王」梅西（Lionel Messi）如願高舉大力神盃，為職業生涯拼上最後一塊完美拼圖，賺人熱淚。有動漫迷發現，梅西的人生與日本人氣動畫《寶可夢》（舊譯：神奇寶貝）主人翁小智的人生完美重疊，列出7大巧合，讓粉絲們驚呼「太神啦」。

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根據拉丁美洲遊戲網站「3DJuegos LATAM」報導，2022年對於阿根廷和寶可夢迷而言都是極具歷史意義的一年，因為梅西和小智都奪下世界大賽冠軍，奠定自己的歷史地位。

今年11月11日，小智終結長達25年等待，在「寶可夢世界錦標賽」擊敗號稱不敗王者的伽勒爾冠軍「丹帝」，勇奪世界冠軍，逼哭全世界從小看到大的觀眾。

今年12月18日，梅西帶領阿根廷隊，在世界盃決賽面對由少年天才姆巴佩（Kylian Mbappé）為首的法國隊，最後廝殺至PK大戰擊退法國，盼了20幾年如願奪下他職業生涯獨缺的大力神盃，並以7場7球3助攻，第二次奪下世界盃金球獎，史上最佳再無懸念。

小智和梅西的人生完美重疊。（翻攝@FOXSportsMX推特）

▲小智和梅西都是在盼了20幾年後如願奪冠。（翻攝@FOXSportsMX推特）

眾多寶可夢粉絲在社群網站將梅西與小智的生涯進行以較，列出7大巧合：

1.兩人都出生於1984年

2.兩人從小就離開了家鄉（阿根廷和真心鎮）

3.在參加世界大賽之前，他們都是地區冠軍（美洲盃和阿羅拉聯賽）

4.梅西的背號是10號，而在動畫裡小智永遠是10歲

5.他們在2022年世界盃決賽中與衛冕冠軍對決（法國和丹帝）

6.兩人都輸過很多聯賽，但在多年後終於拼進決賽

7.兩人都在2014年的決賽中失利，以些微差距飲恨，屈居亞軍（小智在2014年卡洛斯聯盟的密阿雷大會輸給阿蘭，梅西則在2014年世足賽決賽不敵德國）

梅西與小智「人生完全重疊」的相關討論也在PTT八卦板引發討論，許多鄉民看了驚呼「太感人了」、「封神」、「神串留名」、「這劇本誰寫的」、「冠軍戰都先領先再被追上再贏」；也有人開玩笑說「梅西應該沒有把什麼留在亞馬遜叢林吧」、「小智棄養的比雕要接回來了嗎」、「梅西可沒有放生比雕喔」。

 
 



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