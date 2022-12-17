全台唯一鐵路維修觀光機廠！潮州鐵道園區開幕　「首月免費入園」

▲全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」今正式開幕。（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」今正式開幕，除原有維修車輛功能，也結合觀光遊憩，展示鐵道文物，其中全台唯一50D大物車更被視為鎮區之寶，打造潮州旅遊新景點，屏東縣府除提供公車接駁外，開幕後第一個月將優惠免費入園。

109年屏東縣政府與台鐵局共同籌劃，將潮州機廠導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，潮州鐵道園區於今日正式開幕營運。屏東縣潘縣長孟安、台鐵局局長杜微等均出席盛會。

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▲全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」今開幕。（圖／台鐵）

潮州鐵道園區除原有維修車輛功能外，也導入觀光設計，展示鐵道文物，並以全台唯一50D大物車作為園區意象，大物車過去是專門用來運送大型貨物，隨著時代變遷，大物車日漸無使用需求，目前全台僅剩1輛展示於園區內，另展示14輛具歷史氣息文物車輛，透過鐵道車輛展現鐵路的發展軌跡。

展館也展示1926年（昭和年代前）貨車車軸、1939年（昭和14年）輪幅式車輪及1959年車軸超音波探傷機等具歷史意義文物。此外，具歷史意義的鐵道文物及車輛模型，以數位方式呈現珍貴車輛的藍晒圖，並播放維修車輛影片，及提供預約導覽參觀維修工場，讓遊客觀看修車實景。

▲▼全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」今正式開幕。（圖／台鐵）

館內也推出沉浸式互動體驗，包括字模拓印DIY，讓親子遊客體驗車廂拓印文字及瞭解其特殊意義，另有彩繪列車互動裝置，塗繪專屬列車後投影在屏幕上，提供拍照留念，可立即下載照片並打卡上傳分享，園區同時提供特色餐飲服務。

台鐵局表示，潮州鐵道園區開幕後，屏東縣政府將提供公車接駁，自每日上午9點至下午5點整點自潮州火車站發車，讓民眾方便參訪，並串連周邊景點，為潮州帶來觀光人潮，開幕後一個月優惠免費入園參觀，之後將收取清潔費100元，並可折抵場內消費50元，此外，回饋潮州在地鄉親將另推優惠。

▼全台唯一鐵路維修觀光機廠「潮州鐵道園區」今正式開幕。（圖／台鐵）