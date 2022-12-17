一天連3故障！新自強號剛上路「雨刷就壞」　台鐵：要求廠商改善

▲台鐵EMU3000型城際列車，圖非故障列車。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(12/17)一天內連3起列車故障，其中EMU3000型新美學自強號連2列車停駛，繼上午一列377次EMU3000型軔機壓力不足影響剎車系統外，中午再發生415次EMU3000型駕駛室雨刷故障，影響行車視線，查修無效後，該車停開，更換編組替駛，台鐵表示，將要求廠商全面改善並特檢。

台鐵今頻傳列車故障，上午一列377次EMU3000型新美學自強號，原訂今(12/17)上午8時03分從台中站發車，卻因軔機壓力不足5公斤，恐影響剎車系統，台鐵考量安全，緊急調度區間車載客，該編組交車抵台上路不到1年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另3053次區間快車上午也傳出車下軔機管路破損，經查遭疑似石頭等異物撞擊導致管路出現破洞洩漏，台鐵也緊急在潮州站換車替駛。

未料中午一列415次EMU3000型新自強號駕駛室雨刷故障，中午11時52分延誤8分鐘到花蓮站，經列檢查修無效後，更換編組於中午12時17分開車，誤點29分。據悉，該編組為上月交車的第21編，才剛上路就發生雨刷故障。

對此，台鐵表示，將會要求日商全面特檢和檢修外，也會要求徹底改善。