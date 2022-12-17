曾格爾遭爆8000公尺登頂紀錄「變11座」！粉專喊：干城章嘉被除名

▲曾格爾遭爆號稱12座8,000公尺高山登頂的紀錄，現在少了1座。（圖／翻攝臉書／曾格爾 Grace Tseng）



記者柯振中／綜合報導

「登山女神」曾格爾先前被爆出與已婚富商約泡湯、過夜，後來又被質疑登山紀錄造假，消息引發登山界大量討論。對此，有粉專公布了最新消息，曾格爾原先號稱12座8,000公尺高山登頂，如今只剩下11座，貼文曝光後，再度引起熱議。

臉書粉專「絞肉機女神」17日發布新貼文，指稱曾格爾被從干城章嘉峰（Kangchenjunga）的登頂名單中除名。該粉專同時也張貼了一份表格，列出世界上女性攀登攀登8,000公尺以上高峰的紀錄，其中曾格爾的名字為TSENG，位列名單中的第十名，後方「僅確認的高峰」（only confirmed summits）則標示為「11」，與先前曾格爾聲稱12座8,000公尺登頂相比少了1座。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「絞肉機女神」同時也分享了歐洲體育評論員、體育記者及登山者品特（Pintér László）的報導做為佐證。品特則在他的文章中，分析了曾格爾攀登時抵達的地點，並將曾格爾提供的照片、影片與其他登山者登頂的照片、影片拿來比較，曾格爾團隊所拍攝的照片明顯有不同之處，因此對於是否有登頂，他抱持著懷疑的態度。

▲▼曾格爾的登頂紀錄被爆少1座。（圖／翻攝8000ers）



此外，品特也張貼了許多角度的照片，判斷曾格爾拍攝「登頂照」時的所在位置，其實並非干城章嘉峰的頂峰，而是與頂峰還有一段距離的尖峰石陣區域。

貼文曝光後引發不少討論，也有許多山友好奇，曾格爾接下來會提出什麼證據來反擊、證實自己有攀上干城章嘉峰的頂峰。

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完