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921國家防災日　恆春學童演練「抗震保命」3步驟…趴下掩護穩住

▲恆春國小921防災避難 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春國小921國家防災日防災、避難 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為加強推廣正確學習抗震保命要領，在今年921國家防災日當日，屏東縣消防局第四大隊及恆春消防分隊與轄內恆春國小聯合辦理地震避難演練，當學童於9點21日聽到地震警報聲響後，由老師指導學童於教室內桌子下立即採抗震保命3步驟：趴下、掩護、穩住，並由老師引導學生依緊急避難疏散路線，迅速前往操場安全避難地點集合，期望學童熟悉操作地震中自我保護動作，並做好正確防震準備。

▲恆春國小921防災避難 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春國小921防災避難 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

這次除了防震演練，特別設立三層關卡，由恆春婦宣隊進入到校園，指導全校100位師生進行包含射水體驗、繩索體驗及、正確撥打119等活動體驗關卡，期望透過闖關活動，讓互動性防災課程，有效讓防災教育向下扎根，並延伸至家庭，最終將防災生活化，提升全民災害應變的危機意識。

▲恆春國小921防災避難 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲恆春國小921防災避難 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

為強化全民地震防災應變能力並考量疫情影響，今年從9月1日到10月31日止在內政部消防署「消防防災館」(https://www.tfdp.com.tw/)網站舉辦一系列地震防災網路宣導活動，包含「全民地震避難動作演練」、「防災知識模擬考」、「地震防災準備宣導」及「防災虛擬體驗館」等4個項目，藉由知識性及趣味性的互動遊戲及AR實境體驗，落實防災意識於日常生活中，並邀請民眾在家學防災輕鬆抽大獎。

另內政部邀請各實體賣場及及網路平臺於每年6月及9月份設置「防颱專區」或「防災專區」，部分賣場也提供民眾好康優惠組合，期望提供採購防災用品及防災食品的多元便捷管道外，讓民眾在準備防疫物品同時，提升防災準備意願，落實自主防災準備。

全民地震避難動作演練活動連結: https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=190&article_id=1460
111年全民防災知識模擬考
https://www.tfdp.com.tw/cht/index.php?code=list&flag=detail&ids=190&article_id=1461
防災虛擬體驗館
https://fireexam.arplanets.com/index.html

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