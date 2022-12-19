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她怨YouBike籃子淪垃圾桶　整排車「只有3輛乾淨」眾人曝2原因

▲▼ubike,微笑單車,YouBike,公共自行車,共享單車,公共自行車租賃系統,大眾交通,便民措施。（圖／記者周宸亘攝）

▲YouBike籃子淪垃圾桶，她租車一看傻眼，「一整排車只有3輛乾淨」。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／趙蔡州報導

亂丟垃圾會影響市容、導致環境髒亂、蚊蟲孳生外，也可能讓他人感到困擾，一名網友表示，她是YouBike的長期使用者，最近1、2年發現越來越多人將單車的籃子當成垃圾桶，她看過最誇張的一次，整整一整排車只有3輛是乾淨的，讓她好奇「為什麼現在大家都把腳踏車當垃圾桶」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在批踢踢表示，她從小在台北生活成長，自從公共自行車YouBike推出後，有事沒事就會騎一下，算是長期頻繁的使用者，她發現最近1、2年來越來越多人把YouBike的籃子當成垃圾桶，「最誇張的是，昨天晚上在台北101附近要租車時，發現一整排12台車，只有3台車是沒被丟垃圾的，看了真的又生氣又難過。」

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原PO感嘆，儘管以前也會有人亂丟垃圾，但也偶爾才會看到幾個，「為什麼現在大家把腳踏車當成垃圾桶一樣在扔呢？」

▲▼整排僅3台乾淨！公共自行車籃子被當垃圾桶 網分析1可能原因。（圖／翻攝自批踢踢）

▲網友回應。（圖／翻攝自批踢踢）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「同感，尤其剩2、3台可借時，每台都有垃圾，看了很生氣」、「高雄也有，垃圾拿到垃圾桶很難嗎」、「新北也是啦，一堆衛生紙和飲料杯」、「垃圾桶少就是這樣，不信別國不會」。

也有網友分析原因，有人認為是因為路邊垃圾桶太少，「台北市垃圾桶少到哭」、「台北市行人想找垃圾桶很困難，自然就會找其他方式，我家附近好多公共垃圾桶都撤除了」、「路上都沒有垃圾桶，正常」。

也有人認為是人民水準差，「台灣人素質正常發揮，機車菜籃也常被丟」、「台灣人不就這樣嗎，都覺得丟一下又沒怎樣」、「沒水準的人太多，可憐」、「你什麼時候有台灣人水準很好的錯覺」。

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