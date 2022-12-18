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「感情陷下去了」夫陪10年女友人看房撐傘　妻怒告吞敗理由曝

▲▼雨傘,風衣（圖／取自Pixabay）

▲台北一名人妻覺得丈夫對她越來越冷淡，懷疑他和認識10幾年的女友人搞外遇。（示意圖／取自Pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名人妻發現丈夫外遇，懷疑對象是他認識10多年的女友人，並查出丈夫經常與女友人聚餐，兩人還會共撐一把傘、四處看房，怒對女友人提告並求償200萬。台北地院審理，認為正宮提供的照片背景皆為公共場所，人夫和女友人也未超出一般友誼互動，判正宮敗訴。

正宮主張，丈夫阿漢(化名)從2019年10月逐漸行跡不明，對她也越來越冷淡，她調查後發現，阿漢經常和認識10餘年的女友人小璇(化名)單獨出遊，且親密牽手相依，還一同去看新建案想做為兩人愛巢。她於2020年3月報警處理，阿漢也向她坦承外遇，並簽好離婚協議書。她認為小璇明知阿漢有家庭，還和他發展不正當關係10幾年，造成她身心痛苦，提告向小璇求償200萬元。

小璇表示，她因從事網拍，認識販售精品業務的阿漢，兩人只是多年朋友，因她在工作上會麻煩阿漢，才請他吃飯作為答謝。又因知道阿漢有從事不動產投資，了解房市狀況，她才邀他一同看房，但兩人並無男女交往關係。

法官審理，認為阿漢雖在LINE中承認對不起妻子，但並未指出所因何事，另檢視正宮提供的證據，也只看到阿漢和小璇在公共場所共撐一把傘、並肩同行、聊天，疑似有牽手的部分因畫面模糊，無法清晰辨認，難以認定兩人互動有超出正常友誼。

法官指出，阿漢兒子雖證稱曾詢問父親，為何小璇知道他有家庭還要在一起，父親回說「她感情已經陷下去了」，且父親也承認「外面有女人」，但兒子也表示「父親沒有講過女人的名字，但我跟父親都知道講的是小璇」等語，但兒子也只看過小璇1次，難認阿漢和小璇有任何親密行為，因證據不足，判正宮敗訴，全案還可上訴。

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