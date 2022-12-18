南方澳跨港大橋斷裂今順利通車　蔡英文感謝蘇貞昌積極復原重建

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席南方澳跨港大橋重建工程通車啟用典禮。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

南方澳跨港大橋重建工程18日正式通車啟用，總統蔡英文18日表示，2019年南方澳跨港大橋斷裂崩塌，造成人員傷亡，也對當地交通、經濟和觀光造成影響，而當時行政院長蘇貞昌帶領的團隊，積極協助災後復原，也投入重建的工作。

蔡英文表示，這幾年大橋重建的過程中，充滿了考驗，除了舊橋的拆除，新橋的設計、重建，更要面對疫情的挑戰。她說，經過中央地方的努力，今天一起見證了，南方澳跨港大橋完成重建，也順利通車。

蔡英文特別感謝交通部長王國材，以及其帶領的公路總局蘇花改工程處跟施工團隊，克服萬難，努力達成目標，像是透過在地的討論，凝聚需求和共識，重新規劃新橋和第三魚市場的出入動線，也規劃了新的聯外道路，讓未來進出大橋，以及進入市區的動線，更加流暢。

▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席南方澳跨港大橋重建工程通車啟用典禮。（圖／總統府提供）



蔡英文說，她也要感謝港務公司、航港局、漁業署、宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所，以及蘇澳區漁會，一起來推動各項活化振興的工作，「相信新橋通車後，能夠讓周邊商圈更繁榮、觀光更熱絡、交通更便利，也為南方澳帶來嶄新的發展」。

蔡英文表示，未來這座造型獨特的景觀大橋，不僅是南方澳的新地標，也是凝聚地方的重要象徵，讓所有漁民朋友，返航一看到，就知道回到溫暖的家；而全台灣的所有人民，看到這座嶄新的大橋，也都會感受到，南方澳的積極轉型重生。

蔡英文承諾，會繼續努力，改善漁港的相關規劃設施，提升蘇澳港埠建設及周邊觀光景點，讓南方澳繼續成為重要的漁貨交易地點，也成為大家喜愛的觀光勝地，共同帶動宜蘭的發展及繁榮。

▼總統蔡英文、行政院長蘇貞昌出席南方澳跨港大橋重建工程通車啟用典禮。（圖／總統府提供）

