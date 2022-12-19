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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兵役延長預估年底前宣布　軍官曝2原因：確實有必要

記者黃翊婷／綜合報導

兵役延長究竟何時才會正式宣布，各界都很關注。有軍方官員透露，這是既定政策，出現變化的可能性不高，政府應該會在年底前宣布，現階段各部會的協商都很順利。

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲軍方官員坦言，現在募兵不如以前容易。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

國防部先前表示，預計在年底前宣布兵役延長，但九合一大選結束至今，國防部仍尚未公布是否決定恢復徵兵制、義務役役期從4個月延長至1年等方案。外界甚至傳出是民進黨黨內有人擔心，此舉會影響到2024年總統大選，所以兵役延長政策可能會暫緩。

根據《中時新聞網》報導，軍方官員透露，受到少子化影響，募兵不如以前容易，北部募兵比中南部還困難，加上考量到兩岸情勢，兵役延長確實有必要，這是既定政策，出現變化的可能性不高，政府應該會在年底前宣布，而且各部會的協商都很順利。

而關於兵役延長問題，行政院長蘇貞昌18日出席活動時，被問到兵役延長是否能夠定案，他回應，此議題需要經過各部會詳細盤點，目前大家已經進入最後盤點階段，這也是總統關於國防外交的職權，而基於維護國家主權及保護國人安全，行政院會全力配合，若有新的進度，會立即向國人報告。

國防部15日也曾召開記者會，針對媒體詢問目前該政策的進度，發言人孫立方表示，之所以沒有進一步詳細說明，是因為牽涉到非常多部會，希望在正式的政策決定之前，能有一個非常審慎、完整、周延的討論，需要的行政程序也列在所有作業範圍裡，所以目前沒辦法給予進一步的資訊，後續完成所有行政程序之後，一定會向大眾說明。

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