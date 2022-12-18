兵役延長已到「最後階段」！蘇貞昌喊全力配合：有新做法會再報告

▲蘇貞昌表示，兵役延長政策已在最後整理階段，有新的做法將適時報告。（圖／ETtoday資料照）



文／中央社

兵役延長何時宣布備受外界關注，行政院長蘇貞昌今天表示，已在最後整理階段，有新作法會適時報告；軍事專家認為，役期延長重點在訓練內容能否更精實並貼近實戰，在戰時可補強部隊韌性、增加守備縱深。

行政院長蘇貞昌今天出席「南方澳跨港大橋重建工程」通車祈福典禮受訪表示，兵役延長要經各部會詳細盤點，已在最後整理階段；國防、外交、兩岸是總統職權，基於維護國家主權、保護國人安全，行政院會全力配合，一有新作法會適時向民眾報告。

役期延長需公告一年，若今年底未公告，明年公告需等到大後年方能實施；聯合報報導，現距離年底僅剩12月22日與29日兩次行政院會，但目前仍有役期延長論述不明、配套內容過於傳統，以及承認過去政策錯誤等3大關鍵爭執點。

對此，淡江大學戰略所助理教授林穎佑接受中央社訪問指出，部分民眾對軍隊觀感不太好，絕大部分源自擔任義務役時期的不好經驗，若役期延長、但役男卻多從事繁冗行政事務，只會徒增更多不好經驗，對於提升戰力及全民國防的幫助有限，最重要還是「訓練內容」。

▲蘇貞昌表示兵役延長經過各部會詳細盤點，已在最後整理階段。（圖／ETtoday資料照）



討論訓練內容則需釐清義務役士兵在戰時所扮演角色，國防部智庫、國防院學者蘇紫雲認為，義務役士兵在戰爭開始時可以補強地面部隊韌性，同時增加守備縱深，讓作戰區擁有充裕兵力避免遭敵軍突襲。

蘇紫雲以美軍的合格步槍兵10週4階段訓練為例表示，首先是入伍的心理調適，二是體能訓練，三是戰鬥訓練及武器操作（步槍、輕機槍、重機槍、手榴彈、火箭彈），最後是鑑測；美軍新兵在武器操作部分，單是實彈射擊數量近1000發，此為國軍可參考部分。

國家政策研究基金會副研究員揭仲建議，義務役士兵的訓練應採「分類分流」，役男入營報到後，先確定日後服役與動員時的任務性質，例如擔任城鎮防衛任務者，在服役期間的專長訓練與駐地訓練及退伍後教召，就只接受與執行城鎮防衛任務有關的訓練。

至於行政庶務繁重等問題，有現役基層軍官指出，戰訓是長期性規劃，基層軍官都願意落實，關鍵是上級長官不能因「個人好惡」而挪用訓練時間，例如看到營區草長了、就叫官兵去割草；另外，落實訓練要耗費成本，「國軍有經費讓士兵打滿100發、200發子彈嗎？」