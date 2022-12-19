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馬斯克瘋世足！和他一起看世足冠軍戰　球迷嗨喊「買下曼聯」

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、美國前總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）看卡達世足冠軍戰。（圖／CFP）

▲馬斯克身旁是美國前總統川普女婿庫許納（左）。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也到卡達觀看世足賽冠軍戰，與美國前總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）一起出現在場邊。如今有英超球隊曼聯球迷向馬斯克喊話，懇求他買下曼聯。

▲▼ 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、美國前總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）看卡達世足冠軍戰。（圖／CFP）

綜合每日星報、每日郵報報導，在阿根廷與法國進行世足冠軍戰期間，馬斯克也被拍到現身盧塞爾體育場（Lusail Stadium）觀賽，他還透過推特發布多段比賽影片，並說法國進球時，每秒有2萬4400則相關推文發布，創下世界盃比賽期間最高紀錄。

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也去卡達看世界盃冠軍戰。（圖／路透）

▲馬斯克在場邊觀賽。（圖／路透）

當馬斯克現身場邊觀賽後，有球迷再次要求他買下曼聯，直說「怎麼能夠不買曼聯」、「曼聯價格比推特低得多」、「享受吧！愛上足球，然後把曼聯買下來」、「把我們從格雷澤家族（Glazers）手中拯救出來！馬斯克！」

其實早在今年8月17日，馬斯克透過推特說，「我要買下曼聯，不用客氣」（I'm buying Manchester United ur welcome），當時並未透露更多細節。不過他事後澄清，他並沒有要收購曼聯。

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