約正妹「單獨」吃飯卻帶朋友來！他秒翻臉：只配被狗X...判賠2萬

▲男子邀正妹單獨吃飯，得知對方會帶其他朋友來，他立刻翻臉罵人。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫PAKUTASO）



記者黃資真／台南報導

台南一名黃姓男子邀約洪姓女友人單獨吃飯，後來女子卻說當天會帶其他朋友一起，令他心生不滿，翻臉開轟「只配被狗幹」，遭提告求償20萬元精神慰撫金，台南地院判賠2萬元為適當。

洪女表示，今年6月7日黃男邀她見面吃飯，後來她表示會帶其他人一起去，黃男卻突然暴怒，出言辱罵「別到時候妳本人長一般就算了，眼光也一般，這樣真的會笑掉我大牙」、「怎樣？跟狗約會得怎樣了」、「跟垃圾一樣」，洪女不堪受辱，提告主張遭言語霸凌，使其精神上受有極大痛苦，求償20萬元。

黃男辯稱，他主要都用有貼照片的臉書帳號跟他人聊天，但上述對話內容出自於他另外一個無頭貼的小帳，已許久未使用，應是遭他人盜用，且洪女也須提出證據證明小帳使用者是他。

法官認為，申請通訊軟體帳號需以私人信箱或行動電話等個人資料認證，並供自己使用為常態，借由他人使用或遭他人盜用為變態，主張變態事實之當事人，自應負舉證之責任，因此黃男須付舉證責任，證明小帳遭盜用，既然未提出，顯然無法採信黃男辯詞，最終判賠2萬元給洪女。