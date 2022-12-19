邁入新里程碑！　台南市生物資料庫攜手台灣人體生物資料庫

▲黃偉哲市長與中研院廖俊智院長簽約，陳建仁前副總統等人親臨見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府生物資料庫與中央研究院台灣人體生物資料庫同屬社區型生物資料庫，19日共同簽署合作備忘錄，中央研究院廖俊智院長特地親臨現場參與簽署，陳建仁前副總統也親臨會場見證，期待藉由建立此合作模式，一起為台灣的精準醫學發展盡一分心力！

台南市政府生物資料庫自2013年5月6日取得設置許可至今，透過衛生所每年於台南市各社區舉辦「行動醫院、全民健檢」招募，累計保存約40萬支血液和56萬支血清等生物檢體及40萬人次之生物資料，堪稱全國規模最大並擁有社區人口群長期健檢資料之生物資料庫。在申請運用成果上，已受理高雄長庚醫院、台灣大學、成大醫院及國家衛生研究院等單位之運用案申請，另也藉由國家級人體生物資料庫整合平台媒合各研究單位之申請案，目前已有多篇與台南市高度關注之公共衛生議題，如B肝、C肝及登革熱等研究論文發表於國際期刊。

而台灣人體生物資料庫自2012年10月24日取得設置許可至今，在全國設超過40個駐站招募參與者生物檢體，已招募近20萬人，保存的檢體種類有尿液、血漿、血球細胞及DNA。運作上，除了提供檢體釋出外，也增加了應用性檢體加值，如全基因體定型、全基因定序、代謝體等。在運用申請上，採用線上化網路申請，提供申請者運用之研究可近性，其中不乏有國外機構之申請案，計有上百篇研究論文發表於國際期刊。

現今，基於國內外精準醫學的蓬勃發展，為更加活絡國內人體生物資料庫的運用，在衛生福利部協助下，促成同為收集對象都是社區人口群之台南市政府生物資料庫與台灣人體生物資料庫雙方之合作。這次合作，雙方透過加深生物檢體加值、優化生物資料系統化管理及提升資訊安全管控等面向的交流合作，期待能發揮雙方生物資料庫之最大價值，運用社區醫療大數據特性，對於個人化健康能有突破性發展，進而促進公共衛生政策之推展，以維護全國民眾之健康。