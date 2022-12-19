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社會 社會焦點 保障人權

客運駕駛宿醉載客！途中下車覓食　整輛車竟「倒車入庫」撞進超商

記者高堂堯、陳韻如／南投報導

南投埔里鎮今（19）日發生一起事故！一名客運駕駛開車行經和平東路時，因下車購買早餐，但卻忘記拉手剎車，導致車輛向後滑行，宛如倒車入庫一般，直直撞進路口的超商，嚇壞車上3名乘客，所幸並無造成人員傷亡。警方獲報到場，對駕駛實施酒測，發現他有酒駕反應，駕駛這才坦承自己前一晚有飲用鹿茸酒，全案後續也依公共危險罪，將駕駛送辦。

這起事故發生在今天清晨6時30分，石姓駕駛當時開著小巴沿中山路前往仁愛鄉靜觀站，而行經和平東路431號時，石男沒拉手剎車就下車買早餐，導致車輛向後滑行釀禍。

▲▼ 埔里車禍 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 埔里小巴倒車入庫撞進超商，車上乘客嚇壞。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼ 埔里車禍 。（圖／記者高堂堯翻攝）

透過路口監視器畫面可以看到，當時小巴就像是倒車入庫一般，直直往超商大門撞去，直到整輛車進到超商內後才停下，而當時車上還有3名乘客，所幸無人員傷亡，乘客僅受到驚嚇。

警方到場後，對石男進行酒測，發現有酒精反應，他這才向警方坦承，自己前一晚有喝鹿茸酒，全案後續也將依公共危險罪嫌送辦。

警方呼籲，今年3月31日酒駕新制上路，酒駕者已加重刑法，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；致人重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，新增得併科100萬元以下罰金；致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，新增得併科200萬元以下罰金。提醒民眾切勿以身試法。

https://youtu.be/_5xigsd0v2E

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