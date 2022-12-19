吳怡農：王鴻薇自稱3政見未達標準　完全不負責任

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市立委補選參選人吳怡農19日表示，國民黨競爭對手王鴻薇說她有3項政見，包括要某某人下台、嚴格監督預算、核二與核三廠延役，但這都不是政見，王連立委職責都沒有做好準備，恐怕王一項政見都沒有。

吳怡農今天上午接受媒體聯訪時批評，王鴻薇說她有3項政見，第一她要某某某下台，這只能算是政治表態，根本不是政見；第二她說她要嚴格監督政府文宣預算，這一點自己完全贊成，但是要告訴王鴻薇，監督政府預算是立法委員的職責，王鴻薇把立法委員依法必須執行的工作當成競選的政見，顯示王鴻薇對立法委員到底要做什麼毫無所知。

吳怡農還說，第三王鴻薇主張核二、核三延役，但對核廢料要如何處理卻沒有提出任何說明，這是完全是不負責任的政見，「王鴻薇議員說她有三項政見，但就我的標準，她一項政見都沒有」。

吳怡農競選總部進一步補充說明，立法委員依法審議預算案，監督預算的執行，並審議決算報告書，因此監督政府的預算，不管是哪一個部會，也不管是哪一個科目，都是立法委員法定的職責，王鴻薇身為資深民意代表，竟然把監督政府預算當成選舉政見，顯示王鴻薇不但沒有政見，更連「政見」這兩個字是指什麼都搞不清楚，真的令人啼笑皆非，王鴻薇請不要再搞笑了。