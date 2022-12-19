賴清德選舉有多強？　媒體人揭「極端紀錄」：全台唯一

▲副總統賴清德14日正式完成民進黨主席選舉參選登記,民進黨勢必走向「後蔡英文時代」。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

副總統賴清德日前已完成登記參加民進黨主席補選，被視為搶攻2024大位的起手式。資深媒體人黃揚明則發現一數據，發現過往曾任台南市長的賴清德，在九合一大選時成為全台唯一創下「極端紀錄」的人。

黃揚明公布民進黨幾位縣市長首長選戰時的數據。在高雄市，過去謝長廷1998年首次當選市長拿到48.71％得票率，2002年連任時拿到50.02％驚險過半，得票率差點未過半；不過這回台南市，黃偉哲創下我國直轄市長選舉的紀錄，成為首位連任成功且2次當選得票率都未過半的直轄市長，首次為38.01％、連任為48.80％。

黃揚明也提到，上屆台南市長賴清德，則是唯一一位連任成功且2次當選得票率都在6成以上的直轄市長，首任60.41％、連任72.89％，並指這為「極端紀錄」。

賴清德於2014年連任台南市長，2017年9月違背做滿4年任期的承諾，北上接行政院長。2018年民進黨地方選舉同樣失利，當時擔任行政院長的賴清德選擇請辭，最後接受總統蔡英文慰留，直到2019年1月10日行政院總預算案通過後才請辭獲准。同年3月中，賴清德突拋震撼彈，表示有意參選總統，民進黨遂展開總統初選，兩方廝殺3個月，最終由蔡英文以35.67%打敗賴清德的27.48%，最終民進黨從「蔡賴對決」整合為蔡賴配，賴清德成為副總統。

而今，賴清德再捲土重來，民進黨主席補選登記已截止，最終只有他1人領表、1人登記。由於無競爭對手，未來黨權將定於一尊，全力支援賴清德搶下2024總統大位，而這也代表民進黨將正式進入「後蔡英文時代」。