天冷蓋厚毯子睡更好！研究證實降低63%焦慮　產生「擁抱」感覺

▲研究證實厚毯子可幫助減緩焦慮。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者楊晏琳／綜合報導

寒流來襲，厚被子不只禦寒保暖，也能使人安心入睡！研究證實，厚毯子可降低焦慮、幫助心情穩定；不過提醒民眾，毯子不是愈厚愈好，研究所指的厚毯子重量，約落在個人體重10%左右。

重症醫學專科醫師黃軒分享國外多則睡眠研究。美國University of Massachusetts研究指出，厚毯子，可降低33%皮膚電活動，睡覺時能降低63%焦慮；且使用厚毯子，對78%的人具有心情穩定效果。美國Denver大學研究團隊則分析，厚毯子確實可降低焦慮，但能否改善失眠問題則有待商榷。

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一篇2022年的瑞典研究針對120名精神障礙患者進行試驗，結果發現，使用厚毯子可改善睡眠品質，減少失眠傾向。研究團隊也招募了26名20多歲、沒有睡眠障礙或有厚毯子使用經驗的男性和女性進行試驗。

輕毯子相當於2.4%體重的毯子；厚毯子則是相當於12.4%體重的毯子。研究小組在22：00至23：00就寢時間每20分鐘採集他們的唾液，並測量褪黑激素濃度。結果發現，和使用輕毯子的人比較，「使用厚毯子的人，其褪黑激素濃度平均，增加了約32%。」

研究人員認為，之所以會有如此效果，是因厚毯子在人類肌膚表面上，會產生宛如被「擁抱」的感覺，讓人們產生安定，使其安心入睡。

雖然厚毯子能緩解焦慮、幫助入睡，不過黃軒也提醒「毯子不是愈厚愈好」，人也不可能使用千斤頂，壓在床上睡覺。科學家厚毯子的定義，大部分訂在個人體重的10%左右。否則蓋太厚，可能會讓你在半夜頻頻起床擦汗，睡眠品質反而更不好。

老人、小孩、慢性病患者，也記得先詢問醫師是否可以使用，尤其心肺功能障礙的人，更要注意；若睡眠品質佳，大可省錢不用。

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