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長期睡不好小心瞎眼！醫曝：善用「一物」改善睡眠、眼疾問題

▲▼PP舒曼波,眼罩,睡眠,舒曼波,腦波,眼睛。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

每當睡醒睜開眼睛時，大腦會接收來自四面八方的訊息，此時的腦波稱為β波，交感神經會較亢奮，眼睛也會用力；而閉上眼時，因阻隔干擾、放鬆肌肉，就會釋放所謂的α波，能讓腦波受到低頻的共振，進入一種放鬆的狀態。但現代人精神壓力大、長時間使用3C產品，都會造成自律神經開始失調，腦波無法平穩，導至出現難入睡、淺眠、時睡時醒等「睡不好」的問題出現，睡眠不佳的人，不但會造成記憶衰退、內分泌失調、免疫力下降，甚至會導致眼壓升高、肥胖、焦慮、憂鬱，嚴重者還有可能伴隨多重的併發症。除了藥物幫助外，醫生建議：「要讓腦波平穩才能有好的睡眠品質並降低身體發炎現象，多接觸『舒曼波』可以改善。」

舒曼波助腦波平穩　大量運用各類醫學

舒曼波是一種低頻波，又稱作「地球的心跳」，頻率與人類大腦中的α波極為相近，對人體內分泌與神經系統協調有穩定作用，讓腦波平穩、放鬆，也有效活化激素分泌、活化視神經纖維、降低細胞發炎，針對自律神經失調、免疫系統低落、眼部病變或找不出病因的疾病，舒曼波是唯一的治療方法，因此經常被運用在各方醫學上。

▲▼PP舒曼波,眼罩,睡眠,舒曼波,腦波,眼睛。（圖／業者提供）

目前，有研究團隊將眼罩結合「HSG+石墨烯」及「舒曼波次微米紡織晶片」，不需要插電，利用人體熱能將石墨烯的頻率，轉換為α波，引導大腦放慢速度，達到快速入眠、延長睡眠時間並舒緩眼周及腦部的壓力的效果。

▲▼PP舒曼波,眼罩,睡眠,舒曼波,腦波,眼睛。（圖／業者提供）

▲▼PP舒曼波,眼罩,睡眠,舒曼波,腦波,眼睛。（圖／業者提供）

「HSG+石墨烯」免插電　每日10分鐘　提升眼周圍循環

這款「舒曼波眼罩」除了能幫助入睡外，「HSG+蜂巢式石墨烯結構」，釋放高能量遠紅外線波，能迅速將熱能導入肌膚底層，蓄熱升溫，保持恆溫在33~38度之間，是微熱敷按摩最舒服的溫度，透過獨家「眼周能量點設計」能準確的在眼周及太陽穴穴位上發揮作用，只要使用10分鐘，就能增加血液循環，幫助眼周肌肉放鬆，快速消除疲勞，緩解眼睛過度充血、疲勞、僵硬、痠痛、頭痛等問題，加上完全免插電，使用上更安心。

▲▼PP舒曼波,眼罩,睡眠,舒曼波,腦波,眼睛。（圖／業者提供）

▲▼PP舒曼波,眼罩,睡眠,舒曼波,腦波,眼睛。（圖／業者提供）

另外，特殊的4D人臉眼罩設計，不僅能包覆眼睛，連鼻子也一併呵護，透過石墨烯提升血液循環後，無論是過敏性鼻炎引發的熊貓眼，或鼻塞、流鼻水、打噴嚏等症狀，皆能有所好轉。

▲▼PP舒曼波,眼罩,睡眠,舒曼波,腦波,眼睛。（圖／業者提供）

輕巧方便隨時隨地都能用　效果永久有效！

「舒曼波眼罩」親膚舒適、輕巧好攜帶，不論平常工作用眼過度或是休息時,都可以輕鬆配戴來舒緩眼周循環，在晚上睡覺時戴著，可以穩定自律神經，幫助更深層的入睡，且功能也不會因為洗滌過而遞減，效果永久有效。如果你是有睡眠困擾、3C重症族群，不妨試試這個新科技助眠眼罩，幫助你維持眼睛、身心健康。

▲▼PP舒曼波,眼罩,睡眠,舒曼波,腦波,眼睛。（圖／業者提供）

一罩搞定！「舒曼波眼罩」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7ZW
●EHS東森購物網超值組：https://chshop.work/Nvmv1
●實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓、台南市永康區中華路12號14-1號
●門市專線：02-2288-7888、06-3120108
●各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367
https://youtu.be/-LCveVk5CuM
 

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