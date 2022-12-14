　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

3年砸800萬打牛奶針　貴婦成癮慘丟命！整形名醫判賠632萬

▲▼花千萬買醫美課程竟中毒。（圖／記者黃宥寧攝）

▲呂姓貴婦為改善失眠問題，聽從醫師建議施打牛奶針，最終引發敗血症過世。（資料照／記者黃宥寧攝）

記者黃資真／台北報導

外型亮麗的呂姓貴婦去年提告指控醫美診所劉姓醫師，得知她有睡眠問題後，幫她施打俗稱「牛奶針」的助眠針共485次，但她打完針都覺得昏沉難受，事後才發現針劑是4級毒品，氣得提告，然而長期施打下導致呂女藥物成癮，最終因腦水腫併發肺炎、有敗血症過世。而她生前向醫師求償1198萬元，近日結果出爐，判賠632萬元。

判決指出，呂女飽受失眠問題困擾，2018年3、4月經診所劉姓醫師推薦「舒眠療程」，開始施打propofol丙泊酚（俗稱牛奶針），一次療程收3萬至6萬元。

但呂女每次施打完，都會出現昏沉難受、精神恍惚等症狀，直到去年初才發現牛奶針屬第四級毒品，根本沒有舒眠療效，憤而向醫師提告求償1198萬元，但在長時間的施打下，導致呂女藥物成癮，各項心血管指數超標，審理期間因腦水腫併發肺炎、有敗血症不幸過世，該案原告轉由呂母承受訴訟。

劉姓醫師主張，呂女提出的診斷證明書僅記載「疑似」麻醉鎮靜劑成癮，難認呂女確實有藥物成癮，且施打牛奶針時，他都有全程監測，當下並無出現副作用；另牛奶針雖為管制藥品，但呂女所接受的是自費醫療，屬正當行為，先前檢方也對呂女提出的刑事告訴作出不起訴處分，請求駁回。

法官調查，劉姓醫師因為此事，曾遭北市府衛生局裁處罰鍰，理由為「呂女病歷皆未載明病情評估、用藥理由及治療成效紀錄，為醫療不當使用管制藥品」，足見醫師確實有違反醫療常規之情。

不僅如此，呂女於2018年4月至2021年1月共1023天，施打485次牛奶針，平均2.1天就注射1次，每次收費幾萬元，勘認呂女對牛奶針已產生心理依賴，願意持續斥資接受治療，認定侵害呂女健康權，判決醫師應賠償醫療費、精神撫慰金等632萬元給呂母。全案仍可上訴。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
宮主崩潰哭了！　我們這麼努力卻被扭曲
快訊／被打女信徒現身！　臉部傷勢曝光
快訊／太玄宮提告！　「惡意剪接損害本宮名譽」
彩迷搶押法國！最高賠率500　摩洛哥成黑馬
LIVE／太玄宮親上火線！　說明「乩童賞女信徒巴掌」
BQ.1地獄犬致死高？　台灣驗出22例狀況曝
超狂「美魔女」身材好到不科學　真實年齡吃驚
全家2成股權買家揭曉！　龍邦喊告、泰山聲明「有心人誤導」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

快訊／乩童掌摑女信徒挨轟　太玄宮將對拍攝者提告

失聯移工駕贓車遇路檢　警追逐1公里將他逮捕

詐欺博弈機房藏商辦「1年詐3千萬」　全拿來買千萬藍寶堅尼+名牌包

飲料店鋪厚紙板防滑…害顧客慘摔住院22天　老闆員工要賠65萬

北投薑母鴨店外1女遭男壓牆猛毆！路人嚇壞不敢救　警：沒人報案

摸走警用手銬「破壞交通號誌」　彰化暴走男街頭胡鬧...4罪判刑

LIVE／太玄宮親上火線說明！　還原「乩童掌摑女信徒」始末

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

快訊／乩童掌摑女信徒挨轟　太玄宮將對拍攝者提告

失聯移工駕贓車遇路檢　警追逐1公里將他逮捕

詐欺博弈機房藏商辦「1年詐3千萬」　全拿來買千萬藍寶堅尼+名牌包

飲料店鋪厚紙板防滑…害顧客慘摔住院22天　老闆員工要賠65萬

北投薑母鴨店外1女遭男壓牆猛毆！路人嚇壞不敢救　警：沒人報案

摸走警用手銬「破壞交通號誌」　彰化暴走男街頭胡鬧...4罪判刑

LIVE／太玄宮親上火線說明！　還原「乩童掌摑女信徒」始末

手搖飲店鋪厚紙板防滑反害滑倒　女客「3個月無法工作」判賠65萬

快訊／哭了！乩身掌摑女信眾　宮主哽咽喊：我們這麼努力卻被扭曲

台灣人最愛用那些貼圖？LINE公布2022年年度排行榜

「國寶級影帝」確診新冠：後遺症很嚴重　孫錫久看他演戲看出神

國泰接手全家2成股權　「不管買方是誰」龍邦續批泰山掏空

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」！眼鏡被打掉刮傷瘀青

1票500買票當選「三連霸」　南投縣議員遭檢提選舉無效之訴

誰是史上最偉大球員？他逆風挺C羅：梅西只排第3或4

快訊／乩童掌摑女信徒挨轟　太玄宮將對拍攝者提告

失聯移工駕贓車遇路檢　警追逐1公里將他逮捕

小奶貓一穿衣服就定格！坐著度估...忘記怎麼躺下

社會熱門新聞

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

騎車三貼載台灣黑熊　同伴戲謔：拍個好笑的

彰化5連霸議員林茂明涉買票　遭收押禁見

即／記者會地點確定了　太玄宮明還原事件

警破門尷尬了！男全裸躺床長髮女忙穿褲　

人妻喊「喜歡被玩」揪同事多P　綠帽夫崩潰

台灣女直播主涉「柬埔寨詐騙」　逃出受害女控她害死3人

騙人當豬仔轉賣100萬「撞警車拒捕」警開槍逮8匪

《女力》男星痛毆女友　互告都起訴

87歲阿嬤被虎頭蜂螫死　國賠一、二審敗最高院發回更審

台南麻豆分局爆縱放人犯！5人交保

國道6號14車連續爆胎！困路肩等救援

更多熱門

相關新聞

舒壓助眠草本是毒品　警查獲4.2公斤大麻

舒壓助眠草本是毒品　警查獲4.2公斤大麻

有民眾以「草本植物」做包裝，利用網路掩飾販售三級毒品大麻，新竹市警方獲報後前往搜索出100餘克大麻。警方繼續追查源頭，連日來分析、蹲點，終於一舉破獲第五層販毒集團藥頭6人、查扣合成大麻4.2公斤。

東縣警執行「清源專案」　查扣毒品

東縣警執行「清源專案」　查扣毒品

撞機車逃逸遭警怒飆　高雄男乖乖交出毒品

撞機車逃逸遭警怒飆　高雄男乖乖交出毒品

社區大樓出入複雜　保全報警揪出毒品交易

社區大樓出入複雜　保全報警揪出毒品交易

通緝犯拒檢台東市區狂飆+逆向　警圍捕搜出安毒

通緝犯拒檢台東市區狂飆+逆向　警圍捕搜出安毒

關鍵字：

貴婦牛奶針名醫失眠毒品

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

梅西賽後曝：早已看破克羅埃西亞1弱點

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面