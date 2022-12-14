3年砸800萬打牛奶針　貴婦成癮慘丟命！整形名醫判賠632萬

▲呂姓貴婦為改善失眠問題，聽從醫師建議施打牛奶針，最終引發敗血症過世。（資料照／記者黃宥寧攝）



記者黃資真／台北報導

外型亮麗的呂姓貴婦去年提告指控醫美診所劉姓醫師，得知她有睡眠問題後，幫她施打俗稱「牛奶針」的助眠針共485次，但她打完針都覺得昏沉難受，事後才發現針劑是4級毒品，氣得提告，然而長期施打下導致呂女藥物成癮，最終因腦水腫併發肺炎、有敗血症過世。而她生前向醫師求償1198萬元，近日結果出爐，判賠632萬元。

判決指出，呂女飽受失眠問題困擾，2018年3、4月經診所劉姓醫師推薦「舒眠療程」，開始施打propofol丙泊酚（俗稱牛奶針），一次療程收3萬至6萬元。

但呂女每次施打完，都會出現昏沉難受、精神恍惚等症狀，直到去年初才發現牛奶針屬第四級毒品，根本沒有舒眠療效，憤而向醫師提告求償1198萬元，但在長時間的施打下，導致呂女藥物成癮，各項心血管指數超標，審理期間因腦水腫併發肺炎、有敗血症不幸過世，該案原告轉由呂母承受訴訟。

劉姓醫師主張，呂女提出的診斷證明書僅記載「疑似」麻醉鎮靜劑成癮，難認呂女確實有藥物成癮，且施打牛奶針時，他都有全程監測，當下並無出現副作用；另牛奶針雖為管制藥品，但呂女所接受的是自費醫療，屬正當行為，先前檢方也對呂女提出的刑事告訴作出不起訴處分，請求駁回。

法官調查，劉姓醫師因為此事，曾遭北市府衛生局裁處罰鍰，理由為「呂女病歷皆未載明病情評估、用藥理由及治療成效紀錄，為醫療不當使用管制藥品」，足見醫師確實有違反醫療常規之情。

不僅如此，呂女於2018年4月至2021年1月共1023天，施打485次牛奶針，平均2.1天就注射1次，每次收費幾萬元，勘認呂女對牛奶針已產生心理依賴，願意持續斥資接受治療，認定侵害呂女健康權，判決醫師應賠償醫療費、精神撫慰金等632萬元給呂母。全案仍可上訴。