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溫差愈大死亡率愈高！冬日室內別超過23°C　「暖器吹自己」錯了

▲▼取暖,保暖,襪子,毛襪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲天冷務必注意保暖，小心室內外溫差問題。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

近日降溫有感，為了保暖，不少人會選擇開暖氣提高室內溫度。但醫師提醒，房內溫度並非愈高愈好，若經常保持在23°C以上，就可能容易疲乏、頭暈腦脹；而這最主要是「冬天室內外溫差懸殊太大」所造成，嚴重甚至會要人性命。

重症醫學專科醫師黃軒在臉書指出，一但外頭溫度低於18°C ，一進一出就容易導致極大溫差。國外研究發現，若自外頭極冷狀態（10°C以下）進入極熱室內（23°C以上 ），不只身體難以適應，也易產生極大溫差。這樣的溫差也會要人性命。

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溫差愈大，死亡率愈高，且從溫差大於5°C以上開始，愈來愈危險。美國研究指出，不只是「心臟的猝死」，連「腦血管阻塞疾病」，也會因溫差大於5°C以上，愈來愈危險。尤其是那些之前非常健康、沒有任何病史的人，如小於60歲的人，急性腦中風的風險更高達4倍。

如何讓自己房間保暖才安全？研究也整理4種方法：

1. 電暖器和空調機選擇

若房間內只有部分區域需要提高室溫，建議使用電暖器，但電暖器的耗電量比熱空調機，高出3倍以上。所以較大房間內範圍時，才建議使用熱空調機，這時更能省電；但若是幾乎天天需要暖氣的房間，那選用熱空調機，也許會更實惠。但英國研究指出，若室溫超過20°C，就不需要開任何暖氣。

2. 選正確位置放熱

通常大家在使用電暖器時，都是把機器對著自己釋熱，「但其實這只是短暫取暖方式。」若冷空氣是從窗邊透進來的，就應將電暖器放在窗戶旁邊，才可以把冷空氣變暖。「把房內空氣變暖，才能較長時間保暖。」

3. 選正確運轉模式

很多人為了想要節省電費，將熱空調機轉到「微風模式」。但其實這種運轉模式反而會讓電費增加，使用「自動模式」，讓室溫上升到理想溫度，才會比較省電費。

4. 風扇的輔助

開了電暖器還是很冷怎麼辦？此時可利用電風扇解決。電暖器放在地上，釋放出的熱空氣會上升，但這種特性也會導致熱空氣都往上跑，房間裡還是很冷。因此只要把「電風扇對著天花板吹，讓堆積的熱空氣散開，房間的溫度就會均和。」

英國研究也指出，肺疾病患者在21°C、至少9小時之下的環境中，呼吸症狀較不易發作；心血管疾病者，房間若一直很冷，身體血壓會升高，血液濃稠增加，增加猝死機率，因此房內若能保持在18°C，是比較安全的環境。

針對超過65歲以上、慢性病者，在白天，房間溫度應保持18°C以上；夜晚時，除了房內溫度保持在18°C以上外，睡覺併有保暖衣物，則更為有利。

國外研究更發現，冬天容易發生嬰兒猝死症候群（Sudden Infant Death Syndrome，SIDS)，故建議冬天的嬰兒房最好能保持在16～20°C左右。

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