全台首座可泡腳福興溫泉親子公園開工　名間親子公園辦生日趴

▲福興溫泉親子共融公園為全台第一個溫泉主題親子遊戲場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

寒流來襲、泡湯最舒服，而南投縣政府斥資逾千萬，在埔里鎮福興親水公園廣場開放空間規劃設置共融遊具、打造親子共融公園，日前正式開工、預計明年5月完工後，將成為「全台唯一溫泉為主題的遊戲場」，縣府希望讓遊戲設施融入在地特色、提供兒童健康玩樂的優質休閒場所。

開工祈福儀式於15日在福興農場親水公園進行舉行，南投縣長林明溱率縣府建設處長李正偉及建設處同仁主持，縣議員陳宜君、林芳伃、國民黨南投縣黨部主委林儒彬也都到場參與。

縣府指出，該親子共融公園設置地點位於福興農場親水公園公廁後方草地廣場，設計元素以「溫泉及水」為主軸、進行意象轉換，結合現有溝渠提供遊戲空間，規劃2處兒童遊戲設施：包括A區溫泉區地景區、沸騰區、挖掘區，B區波浪遊樂區、隨波逐流攀爬區，一旁還有泡腳池與沖水設施，提供遊客多樣性遊憩環境。

縣府指出，本次工程經費為1163萬元，施工期約140日曆天，預計112年5月完工；林儒彬表示，福興農場旁有能高瀑布的水源，希望未來縣府善用自然環境，夏日規劃孩童親水遊憩設施、冬天又能泡溫泉，成為一年四季都適合親子同樂的公共遊憩場所。

▲▼寒流來襲，參加名間親子生態園區「冬日野餐派對」的孩子們仍不減玩興。（圖／南投縣政府提供）

此外，名間親子生態園區開園也屆滿一周年，並於17日舉辦「冬日野餐派對」，儘管不巧遇上寒流來襲，但300組報名參加活動的家長仍帶著孩子全身裹緊緊、玩得不亦樂乎；縣長林明溱表示，除草屯親子公園正在興建，埔里福興溫泉親子公園也已動工，竹山親子公園下週也將動土，將為民眾增加增加更多家庭休閒場所。