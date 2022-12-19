愛鄰舍推動兒少全人關懷發展　邱奕勝肯定林雄堅牧師帶來溫暖

▲愛鄰舍兒少全人關懷發展計畫年度成果發表，議長邱奕勝肯定林雄堅牧師為社會帶來溫暖。（圖／愛鄰舍提供）

記者楊淑媛／桃園報導

未受寒流來襲影響，桃園市基督教愛鄰舍基金會18日舉辦的「兒少全人關懷發展計畫」年度成果發表，卻相當溫暖。桃園市議長邱奕勝表示，愛鄰舍的活動次，只要有邀請，他一定會用行動來支持；因為，我們社會真的需要更多像愛鄰舍基金會董事長林雄堅牧師這樣勇往直前，不為個人，而為整個社會帶來更多安定和溫暖的人。

▲愛鄰舍基金會董事長林雄堅牧師推動「兒少全人關懷發展計畫」。（圖／愛鄰舍提供）



邱奕勝表示，看到林牧師這麼多年來，默默在社會各個角落，對於弱勢家庭及兒少福利的用心和付出，他要代表議會向林牧師和整個團隊致上我的尊敬和謝意。

桃園市愛鄰舍協會深耕兒少關懷與品格教育長達20年，一路上陪伴的兒少紛紛加入反哺系統，進入大學成立愛鄰社社團，繼續在各大專院校招募志工加入陪讀行列。也有多位在教育、特教、社工、長照、教保、幼保等專業領域完成學業，接受專業訓練，回到機構成立團體實驗教育、愛鄰舍家園、中輟生中途班、身心障礙小作所、日間照顧中心、社區關懷據點、失智症休憩站及社會企業，提供更深入且多元化的社會服務。

今年為培育更多專業卓越的新世代領袖，持續落實「一站式到位」的全人關懷服務，並積極在龍潭區「大北坑建校基地」籌備實驗教育機構，財團法人桃園市基督教愛鄰舍基金會終於成立。

基金會董事長林雄堅牧師表示：近年來，單親、離婚、重組家庭比例愈來愈高，再加上3C網路無法規範，教養難度也更佳提昇。為此桃園市基督教愛鄰舍基金會推動-兒少全人關懷發展系統，希望幫助更多家庭失功能的脆弱兒少，接受完善的照顧和教育，長大後反哺回饋原生家庭，也能成為未來世代的祝福。





愛鄰舍基金會舉辦的「兒少全人關懷發展計畫」年度成果發表，節目表演中有好多從幼稚園大班、國小、國中來的孩子，展現陽光有自信，每一位都從當初的受助者，回到協會成為勇於付出的助人者，成長故事激勵人心。