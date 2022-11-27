奪回桃園！張善政謝票：上任首重公共工程　放下藍綠徵才

記者郭玗潔／桃園報導

台灣2022年九合一大選落幕，國民黨張善政以超過12萬張選票的差距大勝對手，當選桃園市長，今天和4連任議長的邱奕勝一同出來掃街謝票。張善政表示，上任後最重要的是關注公共工程品質，讓市民安心，再來希望12月議會審預算時，就能規畫出足夠預算，讓政見兌現。

▲張善政表示上任後，最重要的是解決公共工程的品質。（圖／張善政競選團隊提供）

針對國民黨議員未過半，張善政表示，將來的施政不分藍綠，且由邱奕勝繼續擔任議長，相信以他過去這麼多年在議會的經驗，會有非常好的合作關係。對此，邱奕勝也表示，他在議會已經20多年的時間，經歷過政黨輪替好幾次，而這次由張市長當選，在議會本來就應該支持張的政見，也想拜託所有議員不分黨派，為桃園建設、福利一起努力；國民黨在議會沒過半也不是第1次，這些年上上下下，都有發生過，在議會國民黨有29席，加上無黨籍有10席，也有39席，算是絕對多數。

張善政認為，先前看到公共工程品質讓大家不放心，上任後最重要的就是趕快來做這件事，讓市民能夠心情穩下來，另外有很多重要政見，像是營養午餐等等，這些都需要在12月議會審預算時，就規劃足夠預算來支持，不能讓政見跳票，所以一方面，公共工程讓市民安心，二方面，重要政見，希望大部分都能在第1年就開始實施，這是非常重要的事情。

張善政也說，目前他們正在多方徵才，基本上也是放下藍綠，只要有好的人才，希望各界能夠不吝舉才，把好的人才推薦給他們。至於飼養的50多條錦鯉要怎麼搬到桃園官邸，張善政表示，「想有機會去市長官邸看一下現場狀況再決定，沒有要催鄭文燦市長搬家的意思，就從容把家安頓好，再找時間去市長官邸看，這不是當務之急。」