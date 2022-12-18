詐團新手法！騙帳戶求提款「提高信用額度」　2女淪車手

▲刑事局18日發布詐團新手法、以增加信用評分讓民眾淪為詐騙車手案例。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

年關將近，不少民眾因籌備年貨發紅包可能有借貸需求，詐團看準民眾貸款需求，假冒銀行專員以臉書貸款廣告、簡訊、LINE加好友方式，標榜「免聯徵，保證借款」，甚至騙取貸款者金融卡帳密，有民眾因此淪為警示戶，成為詐騙共犯。

刑事局指出：桃園30歲鍾姓女行政人員，因積欠信用卡費信用瑕疵，無法辦理銀行貸款，她尋覓借貸管道，上週在網路發現一個「某金融平台」，標榜「不擔心任何信用小白信用瑕疵，推出青年超值機車貸，年滿20歲，只要名下有機車，不論新車舊車，20萬當日撥款」。

鍾女在該平台留聯絡資訊，詐團要求她以通訊軟體LINE聯繫，對方2日後通知鍾女某銀行願承貸，但需幫她包裝收入證明提高信用額度，要求鍾女同意書並提供名下5個帳戶給對方。

3日後鍾女發現帳戶陸續有匯款進入，詐團假冒貸款專員通知她從帳戶全數領出交還公司財務，鍾女於1日內陸續從各ATM提領27筆，總計新台幣140萬元面交給對方，隔天鍾女就接到銀行帳戶遭警風通報列管警示，才知掉入借貸詐騙陷阱。

另名南部35歲李姓女工程師，以同樣管道諮商貸款，信貸專員要求李女提供雙證件、勞保、聯徵及6個月內帳戶薪資資料，詐團假稱李女信用評分不足，要求李女簽立該金融憑台合作協議書，要求李女提供名下3帳戶，之後詐團把被害人騙會款項匯4筆款到李女帳戶，李女依指示提領2筆計123萬元交付給對方，不禁帳戶淪為詐團人頭戶，人也遭警方約談成為詐欺共犯。

刑事局指出，詐團多利用冒用知名銀行、名人成立假金融平台，只要透過平台註冊帳號，就有可能遭詐團騙取個資，另外合法金融機構放款定會進行審核信用制度，只要標榜免聯徵、免徵信幾乎都是高利貸或詐騙集團，另外只要要求繳出身分證、金融卡、存摺及提領密碼的絕對都是詐騙，民眾若遭遇類似情節，歡迎撥打165反詐騙專線諮詢查證。

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