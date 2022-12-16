多匯30萬沒講害慘他！詐團車手掰不下去認了　洗錢抽成比例曝光

▲徐姓男子（中）到銀行臨櫃辦理補摺疑似洗錢。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名徐姓男子（22歲）到銀行補發存摺，由於該帳戶在同一天內進出多筆資金款項，引起銀行員的懷疑，通報警方到場關切，徐男一開始辯稱都是自己的錢，共80萬，但帳戶內卻出現113萬，明顯不符，又交代不出款項來源，只好坦承是當車手領錢，集團成員沒告知他的情況下就多匯款，而他也透露當車手可抽成35%，才受誘惑鋌而走險。

鼓山分局龍華所巡佐陳仲武、警員謝艾純15日下午2時許，透過「警銀聯防」接獲轄內銀行通報，有男子臨櫃辦理存摺掛失補發，又準備將餘額80萬現金全部領出，但帳戶裡短期內多筆匯入、轉出，相當可疑。員警到場後發現徐男帳戶內，在15日當天就有14筆款項匯入，金額高達113萬元，與男子自稱的餘額80萬相去甚多。男子則辯稱因為在高屏地區擔任工程小包商，款項都是朋友和上游包商匯入的工程款，來源都正常。

▲徐男企圖領出帳戶裡的存款。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方調查發現，徐男手機裡當天頻繁與上游聯繫，加上逐筆款項來源兜不攏，只好坦承在12月初透過朋友介紹而接上詐騙集團，在取款總金額3成5的高報酬利誘下，將自己名下的銀行帳號、網銀密碼及提款卡等交由上游使用，直到接獲指示前往臨櫃掛失、補發再取款。

徐男向警方供稱，因擋不住取款總額3成5的高報酬誘惑，才淪為車手，還抱怨上游「存款增加30多萬卻沒說！」害他一開始就露餡了。

警方當場查扣徐男銀行存摺1本、手機1支、現金113萬元等相關證物。全案訊後依洗錢防制法罪嫌移請高雄地檢署偵辦，並持續擴大追查上游成員。